Amazon bloquerait les “publicités indésirables” sur les pages de produits Apple

L'agence américaine du commerce, la FTC, a pointé du doigt Amazon pour avoir "intentionnellement augmenté le nombre de publicités indésirables", tandis que les pages Apple sont restées plutôt épargnées. Quel impact cela pourrait-il avoir sur l'expérience utilisateur ?

Tl;dr Amazon privilégie les pages produits d’Apple en évitant les publicités inutiles.

Une entente entre Apple et Amazon empêche d’autres marques de faire de la publicité ciblée.

Apple aurait demandé à Amazon de maintenir une page produit propre.

L’accord visait également à résoudre le problème des contrefaçons sur la plateforme Amazon.

Amazon met en vedette Apple tout en évitant les publicités intempestives

Selon le site Insider, Amazon semble accorder un traitement particulier aux pages produits d’Apple, en les gardant exemptes de publicités contextuellement non pertinentes. Ce constat, faisant écho à une enquête antitrust lancée par la Commission Fédérale du Commerce en septembre dernier, jette un nouvel éclairage sur les relations entre les deux géants de la tech.

Un accord entre deux titans

Des investigations plus poussées révèlent que les pages dédiées à des produits concurrents, tels que Samsung Galaxy et Microsoft Surface, sont parsemées de multiples bannières publicitaires et de recommandations sponsorisées. À l’inverse, les pages présentant l’iPhone ou l’iPad affichent une mise en page épurée, exempt de toute recommandation ou publicité.

Un désir d’une interface purifiée

Ceci s’inscrit dans le cadre d’une demande formulée par Apple en 2018, exigeant que Amazon “évite la surcharge publicitaire” sur ses pages produits. Selon un courriel partagé par le comité judiciaire de la Chambre des Représentants, Jeff Wilke, qui était alors le PDG de la branche retail d’Amazon, a insinué que “Apple ne souhaite pas favoriser les ventes de marques concurrentes sur ses pages de recherche ou de détails”.

Un pas vers la satisfaction des clients

La marque à la pomme a admis à demi-mot l’existence d’un accord avec Amazon, empêchant d’autres entreprises d’acheter des publicités ciblées pour “des recherches associées aux produits Apple” sur la marketplace du géant de l’e-commerce. “L’objectif d’Apple pour les accords était de créer la meilleure expérience client possible”, précisait un représentant d’Apple, ajoutant que cet accord visait également à résoudre les problèmes de produits contrefaits qui pullulaient sur la plateforme d’Amazon.