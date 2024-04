Apple iPad Pro OLED : avec une puce M4 pour tout miser sur l’IA ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'iPad Pro M4 pourrait être considéré comme le premier véritable appareil d'Apple alimenté par l'intelligence artificielle.

Tl;dr L’événement “Let Loose” d’Apple s’annonce prometteur.

Le nouvel iPad Pro pourrait intégrer un processeur M4 plutôt que M3.

L’iPad pourrait représenter le premier pas concret d’Apple dans l’IA.

Des mises à jour attendues pour l’iPad Air et des accessoires tels que le Magic Keyboard et l’Apple Pencil.

Apple fait le pari de l’IA avec son nouvel iPad

Selon les dires de Mark Gurman de Bloomberg, l’attente bouillante autour du lancement de la tablette d’Apple munie d’un écran OLED serait sur le point de connaître un tournant inattendu. Au lieu du tant attendu processeur M3, l’iPad Pro pourrait être muni du prochain processeur M4, une information révélée lors de la parution de sa lettre d’information Power On.

L’entrée officielle d’Apple dans le monde de l’IA

“Je suis persuadé que la tablette sera positionnée comme le premier dispositif réellement alimenté par l’intelligence artificielle”, a écrit Gurman. Selon lui, ce choix permettrait à Apple de planter le décor en vue de son adoption assumée de l’IA lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin. Il convient de rappeler que Gurman avait déjà annoncé dans des rapports précédents que des pourparlers avec OpenAI et Google existaient pour l’exploitation de leur technologie d’IA dans les nouvelles fonctionnalités de l’iOS 18.

Que peut-on attendre de l’événement “Let Loose” ?

L’événement phare “Let Loose” d’Apple est synonyme de nouveaux dévoilements. Outre l’iPad Pro, on devrait y découvrir des mises à jour pour l’iPad Air et les accessoires connexes comme le Magic Keyboard et l’Apple Pencil. Selon Gurman, le nouveau Pencil pourrait notamment introduire la technologie de rétroaction haptique. L’événement prévu pour le 7 mai offre à Apple l’occasion parfaite de faire une incursion audacieuse et décisive dans le monde de l’intelligence artificielle.