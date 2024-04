Un mystérieux blocage de comptes frustre certains utilisateurs Apple

Des utilisateurs mécontents ont signalé qu'ils ont été déconnectés de leur compte Apple et invités à modifier leur mot de passe.

Ce week-end, une activité inhabituelle a perturbé les utilisateurs de la marque à la pomme. En effet, selon 9to5Mac, de nombreux propriétaires de produits Apple ont signalé sur les réseaux sociaux avoir été, de manière unilatérale et sans justification apparente, déconnectés de leurs comptes Apple ID sur tous leurs appareils.

Face à cette déconnexion inopinée, les utilisateurs, en tentant de renouer avec leurs sessions, auraient même été bloqués. Malgré la saisie de leurs identifiants corrects, l’accès à leur compte leur a été refusé, les obligeant à réinitialiser leurs mots de passe. Engadget a sollicité Apple pour plus d’informations à ce sujet.

I was mid FaceTime with @milesabovetech and my Apple account got locked and signed out of all of my Apple products

tf is happening

— Max Weinbach (@MaxWinebach) April 26, 2024