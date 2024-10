Google Pixel 9a : Toutes les rumeurs jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur les rumeurs concernant le Google Pixel 9a

Alors que Google a dévoilé quatre versions du Pixel 9 en août dernier, la version Pixel 9a n’était pas de la partie. Cependant, l’attente pourrait bientôt prendre fin. Selon les dernières rumeurs, le Pixel 9a pourrait être lancé en mars 2025, introduisant un changement majeur dans le calendrier habituel de Google.

Un lancement anticipé pour le Pixel 9a

Depuis ces dernières années, Google a pris l’habitude de révéler ses nouveaux modèles de Pixel ‘a’ lors de son événement annuel Google I/O en mai. Toutefois, selon le site Android Headlines, le Pixel 9a serait lancé en mars 2025, marquant ainsi un décalage permanent dans le calendrier de sortie de ces appareils.

Quel prix pour le Pixel 9a ?

Le prix du Pixel 9a reste un mystère. Toutefois, compte tenu de l’augmentation du prix du Pixel 9, qui est maintenant de 799 $, il est peu probable que le Pixel 9a conserve le même prix de 499 $ que son prédécesseur. On peut espérer un prix plus proche de 549 $ que de 599 $, mais « nous devrons attendre et voir ».

Des changements significatifs en perspective

Le Pixel 9a devrait présenter des changements significatifs en matière de design. Le système de double caméra, auparavant contenu dans une barre emblématique, serait désormais intégré dans un ovale à gauche, aligné avec l’arrière du téléphone. Les dimensions de l’appareil, révélées par des fuites, suggèrent qu’il serait un peu plus grand et plus fin que le Pixel 8a.

En ce qui concerne les spécifications, le Pixel 9a devrait être alimenté par le même chipset Tensor G4 que le Pixel 9, même si certains ajustements sont prévus. Par exemple, il n’utiliserait pas le même modem Exynos 5400, mais opterait pour le 5300, utilisé dans la série Pixel 8. Les autres spécifications restent pour l’instant inconnues.

Malgré ces incertitudes, le Pixel 9a est attendu avec impatience. La série Pixel ‘a’ a toujours offert un bon rapport qualité-prix, et il n’y a aucune raison de croire que le Pixel 9a fera exception à cette règle, à condition que Google parvienne à maintenir son prix compétitif en 2025.