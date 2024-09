Le Google Pixel 9a équipé de la puce Tensor G4 ? Oui, mais attention !

Des rumeurs récentes suggèrent que le Pixel 9a pourrait conserver le modem du Pixel 8. Cette information, si elle s'avère correcte, pourrait avoir des implications intéressantes. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Tl;dr Le Pixel 9a pourrait conserver le modem du Pixel 8 selon une nouvelle fuite.

Le Pixel 9a pourrait ne pas inclure la nouvelle fonctionnalité d’urgence par satellite.

Google pourrait utiliser un modem plus ancien pour réduire les coûts.

Les informations restent à confirmer par Google.

Le Pixel 9a, une version plus abordable du Pixel 9

Des rumeurs circulent selon lesquelles le prochain Pixel 9a de Google pourrait conserver le modem du Pixel 8. Ces allégations suggèrent que le modèle de milieu de gamme, qui a bâti sa réputation de « meilleur téléphone à petit budget », pourrait ne pas bénéficier de toutes les dernières avancées technologiques présentes dans le modèle phare de Google, le Pixel 9.

Une absence de fonctionnalité cruciale ?

Une source chez Google a indiqué à Android Authority que le Pixel 9a serait équipé de la puce Tensor G4, mais sans le nouveau modem Exynos 5400. Il se pourrait donc que les utilisateurs du Pixel 9a ne bénéficient pas de la fonctionnalité d’urgence par satellite du Pixel 9. Cette fonction, qui permet de contacter les services d’urgence même en l’absence de connexion cellulaire ou Wi-Fi, est une innovation majeure rendue possible par le modem Exynos 5400. Ce dernier est également plus efficace et génère moins de chaleur que son prédécesseur, l’Exynos 5300.

Une décision stratégique pour réduire les coûts

Il semble probable que le choix de conserver l’ancien modem soit une mesure d’économie de la part de Google. En effet, l’Exynos 5400 coûte plus cher à produire. De plus, le chipset G4 du Pixel 9a utiliserait un type de plastique interne différent, moins coûteux, mais qui tend à chauffer plus. Cette décision pourrait permettre de maintenir le Pixel 9a dans une gamme de prix abordable, sans toutefois compromettre son principal argument de vente.

En attente de confirmation

Ces informations restent à confirmer par Google. Si les différences de performances entre les deux types de puces G4 devraient être minimes, il est regrettable que les utilisateurs puissent passer à côté de l’une des fonctionnalités les plus significatives de la série Pixel 9.