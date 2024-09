Pourquoi le nouveau Google Pixel 9 Pro Fold ne se recharge pas sans fil sur le Pixel Stand 2

Malheureusement, la fonction de recharge sans fil n'est pas disponible. C'est un inconvénient à considérer. Pensez-vous que cette absence pourrait être un frein pour vous ?

Tl;dr Le Google Pixel 9 Pro Fold n’est pas compatible avec la recharge sans fil.

Le placement de la bobine de charge en est la cause.

Cela pourrait signifier qu’un nouveau support Pixel compatible pourrait être lancé.

Malgré ce défaut, le Pixel 9 Pro Fold a d’autres qualités à offrir.

Le Google Pixel 9 Pro Fold et la recharge sans fil : une incompatibilité déconcertante

Le Google Pixel 9 Pro Fold est un appareil qui ne manque pas d’atouts. Cependant, il présente une particularité assez déconcertante : il n’est pas compatible avec la recharge sans fil, même celle proposée par Google. En cause, le placement de la bobine de charge.

Le placement de la bobine, un obstacle à la recharge sans fil

Depuis le lancement du Google Pixel 3, la recharge sans fil Qi fait partie intégrante de la série Pixel. Google a même sorti sa propre gamme de supports de charge sans fil, la série Pixel Stand, offrant des vitesses de recharge allant jusqu’à 23W. Toutefois, le Pixel 9 Pro Fold a un problème sérieux avec la recharge sans fil.

Le placement de la bobine de charge est légèrement décentré par rapport à d’autres appareils Pixel. Résultat : lorsque vous posez le téléphone sur le support, les bobines ne peuvent pas s’aligner. Ce problème se pose également avec d’autres chargeurs sans fil, même si Google recommande de déplacer le téléphone jusqu’à ce qu’il se synchronise.

Un défaut qui pourrait présager l’arrivée d’un nouveau support Pixel

La position de la bobine peut sembler étrange, et on ne comprend pas vraiment pourquoi elle est décentrée. Cependant, il est probable que cela ne soit pas un défaut de conception, puisque ce phénomène apparaît sur chaque téléphone. Cela pourrait signifier que Google prévoit de sortir un nouveau support Pixel compatible. « Seul le temps nous le dira », comme on dit.

Malgré tout, le Pixel 9 Pro Fold a d’autres atouts à offrir

Même si la recharge sans fil n’est pas son point fort, le Pixel 9 Pro Fold a d’autres qualités. Lors de notre récente prise en main, nous avons été séduits par la taille et la luminosité de l’écran. Nous avons également apprécié les nouvelles fonctionnalités d’IA, notamment Pixel Studio et Add Me. Néanmoins, la batterie était décevante et les caméras n’étaient pas à la hauteur du Pixel 9 Pro.

