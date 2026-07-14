Waze passe à la vitesse supérieure avec ses nouvelles fonctions IA

Waze ajoute plusieurs fonctions dopées à l’IA, dont un mode moto et un guidage vocal allégé. Le plus intéressant, c’est que tout le monde n’y aura pas droit tout de suite.

En bref Waze ajoute de l’IA pour mieux guider les conducteurs et les motards.

L’application apprend vos habitudes et réduit les alertes vocales.

Gemini améliore les signalements, la recherche et les cartes.

Vous utilisez Waze tous les jours, vous allez sentir la différence assez vite. L’application de navigation de Google ajoute une série de fonctions dopées à l’IA, avec deux promesses très concrètes : moins d’interruptions vocales et une navigation enfin mieux pensée pour les motards.

Un mode moto qui vise les vrais galères de la route

Le nouveau mode moto n’est pas juste un habillage. D’après Google, il prend en compte les besoins propres aux deux-roues, avec par exemple des raccourcis parfois accessibles aux motos seulement. Surtout, il doit mieux repérer certains dangers franchement pénibles à gérer à moto : nids-de-poule, dos-d’âne, passages piétons surélevés, fins d’accotement et ponts étroits.

Forcément, dès qu’on colle de l’IA sur de la navigation, la question de la fiabilité revient. Mais Waze précise que ces infos reposent toujours sur sa carte de trafic en temps réel, avec en plus des éditeurs humains spécialisés moto qui mettent à jour les dangers. Et ça, clairement, c’est le détail qui rassure.

Waze veut aussi apprendre vos habitudes

L’autre gros morceau, c’est la personnalisation. L’application va désormais proposer des itinéraires à partir de vos trajets passés, en plus de ses recommandations classiques centrées sur le trafic. L’idée de Google, c’est d’anticiper davantage vos préférences de conduite.

Si ça vous agace, bonne nouvelle, cette fonction peut être désactivée. Même logique pour le nouveau mode Less Chatty, qui réduit les consignes vocales pour se concentrer sur les directions importantes et les rappels essentiels. En gros, Waze parle moins. Et pour pas mal de monde, ce n’est pas un détail.

Gemini sert autant à parler qu’à corriger la carte

Gemini prend aussi plus de place dans l’application. Waze testait depuis octobre 2024 son système de signalement conversationnel, appelé Conversational Reporting, pour permettre aux utilisateurs de signaler un incident de circulation en langage naturel.

Désormais, cette fonction peut aussi servir à proposer des mises à jour de carte. Et via la recherche vocale de Waze, l’intégration de Gemini permet aussi de formuler des demandes du type trouver une station-service proche avec les prix les plus bas, puis d’obtenir une page de résultats personnalisés. Dit comme ça, oui, on sent le glissement vers une app plus assistée.

Le déploiement est large, sauf pour le mode moto

Tout n’arrive pas au même rythme. Les fonctions de personnalisation, le mode Less Chatty et le Conversational Reporting sont en cours de déploiement mondial sur Android et iOS.

La recherche vocale alimentée par Gemini, elle, arrive pour la communauté bêta de Waze à l’échelle mondiale. Le mode moto reste plus ciblé : il est lancé en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Malaisie, au Mexique, au Pérou et aux Philippines. Bref, la vraie bascule IA est là, mais tout le monde ne monte pas dans le même virage.