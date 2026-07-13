L’IA coûte trop cher : Meta fabrique ses propres puces

Meta préparerait la production de nouvelles puces IA dès septembre. L’enjeu est énorme, réduire la facture GPU tout en musclant ses ambitions.

En bref Meta investit massivement dans l’IA et ses propres puces pour réduire ses coûts.

Ses puces MTIA doivent limiter sa dépendance à Nvidia et AMD.

Les géants de la tech accélèrent tous vers des processeurs IA maison.

Meta brûle des montagnes de cash pour nourrir sa machine IA. Et dans cette guerre-là, fabriquer ses propres puces n’est plus un caprice de géant de la tech, c’est presque une question de survie industrielle.

Le groupe a annoncé en avril 2026 prévoir entre 125 et 145 milliards de dollars de dépenses d’investissement cette année. Une grosse partie part dans l’IA. Reuters, qui cite une note interne, ajoute que Meta veut déployer 7 gigawatts de capacité de calcul cette année, puis doubler la mise l’an prochain. Le tout pour entraîner et faire tourner sa série de modèles Muse Spark. Oui, l’échelle est absurde.

La guerre du calcul coûte une fortune

Pour tenir ce rythme, Meta enchaîne les accords autour des data centers et de l’énergie dans plusieurs régions du monde. Le groupe avait aussi sécurisé l’an dernier des ressources auprès de ARM pour ses systèmes de recommandation, signé un contrat de plusieurs milliards avec AMD autour des GPU Instinct, puis un autre avec Amazon pour utiliser les CPU maison du cloud provider sur des besoins liés à l’IA.

Résultat, les puces internes ne vont pas remplacer tout le reste du jour au lendemain. Elles servent surtout à reprendre un peu la main sur une facture devenue monstrueuse.

Septembre 2026 comme vrai test grandeur nature

Selon cette même note interne, la production des nouvelles puces IA de Meta doit démarrer en septembre prochain. Au moins une des puces aurait passé sa phase de test en environ six semaines. C’est rapide, surtout à ce niveau de complexité.

Le groupe avait détaillé en mars quatre nouvelles puces issues du programme MTIA, pour Meta Training and Inference Accelerator. Certaines sont déjà en cours de déploiement, d’autres doivent arriver cette année ou l’an prochain. Depuis 2023, Meta développe déjà ses propres puces IA, mais là, on entre dans une phase plus lourde.

Une puce pensée pour ne pas revivre le piège Nvidia

L’idée est simple. Réduire les achats de GPU chez Nvidia et AMD, sans faire semblant de pouvoir s’en passer totalement. Meta compte utiliser ces puces MTIA pour entraîner des modèles liés au ranking et aux recommandations, pour de plus larges charges IA, et pour l’inférence destinée à ses applications.

Le design suit une logique modulaire, avec des chiplets, parce que les besoins changent à une vitesse folle. Clairement, graver une puce pensée pour hier serait le pire move possible.

Broadcom, TSMC et les autres veulent leur part

Côté fabrication, Broadcom participe au design, tandis que TSMC doit produire les puces. Samsung fournirait la RAM, Sandisk le stockage, et Sumitomo Electric les équipements fibre optique. Une chaîne complète, très classique dans la forme, mais énorme dans ses implications.

Et Meta n’est pas seul sur ce terrain. OpenAI a récemment présenté un processeur d’inférence développé avec Broadcom. Anthropic envisagerait ses propres puces avec Samsung. Google et Amazon avancent déjà avec leurs solutions maison. Bref, tout le monde cherche la même chose, sortir un peu de l’ombre de Nvidia. Meta, de son côté, n’a pas commenté ces informations.