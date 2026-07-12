Spotify retouche Release Radar pour viser plus juste

Spotify déploie de nouveaux réglages dans Release Radar sur mobile et desktop. Le but est simple, affiner vos recos sans casser le rituel du vendredi.

En bref Spotify affine Release Radar.

Nouveaux filtres sur mobile et desktop.

Recommandations et design aussi revus.

Le rituel du vendredi change un peu chez Spotify. Release Radar, la playlist pensée pour vous pousser vers les sorties de la semaine, gagne de nouveaux réglages de personnalisation. Et ce n’est pas du luxe, parce qu’une reco ratée dans un flux censé vous connaître, ça pique vite.

Le mix du vendredi devient moins hasardeux

L’idée est simple. Spotify ajoute des contrôles de session plus fins pour que Release Radar resserre sa sélection et vous serve davantage de morceaux qui collent vraiment à vos goûts.

En gros, si vous aimez le principe de la playlist hebdo mais que certaines pistes vous passaient systématiquement au-dessus, cette mise à jour doit réduire ce bruit. Spotify présente toujours Release Radar comme une sorte de mixtape perso, mais avec ce réglage en plus, le service veut éviter le côté loterie. C’était le point faible le plus visible.

Des filtres visibles tout en haut de la playlist

Vous saurez vite si la nouveauté est arrivée chez vous. Les nouvelles options apparaissent directement en haut de la playlist Release Radar, sur mobile comme sur desktop.

Parmi les choix possibles, on retrouve des catégories comme découverte de nouveaux artistes, sélections des éditeurs, écoute facile ou encore pop. Spotify précise que vous verrez jusqu’à cinq options à la fois en haut de la playlist. Pas mal de gens n’iront jamais plus loin que ces boutons, donc leur placement tout en haut n’a rien d’anodin.

Spotify retouche aussi le moteur et l’habillage

Ce n’est pas juste une histoire de filtres. Spotify indique avoir aussi amélioré, de façon plus globale, le système de recommandations de Release Radar.

Et le service en profite pour refaire la vitrine. La playlist a droit à une nouvelle couverture et à un nouvel en-tête. Ce n’est pas ce qui change la musique, clairement, mais sur un produit aussi installé, un refresh visuel sert aussi à marquer le coup.

Pourquoi cette playlist compte depuis 2016 ?

Lancée en 2016, Release Radar reste l’un des rendez-vous les plus identifiables de Spotify. Chaque vendredi, la plateforme y glisse une nouvelle playlist pouvant aller jusqu’à deux heures d’écoute.

Le principe, vous le connaissez sans doute, mélanger des nouveautés d’artistes que vous suivez déjà avec des titres d’autres artistes susceptibles de vous plaire. La différence, maintenant, c’est que vous pourrez affiner ce mélange un peu plus vous-même. Résultat, moins de chances de tomber sur des morceaux qui ne vous parlent pas du tout. Pour un outil de découverte, c’est quand même la base.