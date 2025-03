Google donne une voix à vos documents grâce à Gemini

Avec la fonction Audio Overview, la firme de Mountain View révolutionne la façon dont nous accédons à l’information en créant des podcasts personnalisés depuis des rapports de recherche.

Tl;dr Google permet de transformer les recherches approfondies de Gemini en podcasts interactifs avec des hôtes IA.

La fonctionnalité Audio Overview est désormais accessible dans l’application Gemini, pour résumer rapports, slides et documents à l’oral.

Avec Deep Research, Gemini scanne le web et génère des synthèses détaillées, que l’on peut ensuite écouter sous forme de conversations audio.

Une nouvelle façon de consommer l’information

Google innove en rendant ses recherches IA encore plus accessibles. Avec son IA Gemini, la firme de Mountain View propose désormais une fonction appelée « Audio Overview ». Cette option permet de transformer un rapport détaillé en une conversation audio entre deux hôtes virtuels. Ce format rend les données complexes plus digestes, sous forme de discussions fluides, presque comme si vous écoutiez un véritable podcast. Ce procédé améliore l’expérience utilisateur, en particulier pour ceux qui préfèrent apprendre en écoutant. Il s’adresse aussi bien aux curieux qu’aux professionnels en quête de synthèses efficaces. Une manière ludique et pratique d’accéder à l’information.

L’évolution des Audio Overviews

Depuis septembre dernier, Google teste ces « Audio Overviews » dans NotebookLM, son application de prise de notes propulsée par l’IA. Progressivement, la firme a enrichi la fonctionnalité en offrant davantage de personnalisation. Les utilisateurs peuvent désormais orienter la discussion et interagir avec les hôtes virtuels, ce qui rend l’écoute plus dynamique. Cette option a récemment été intégrée à l’application Gemini, disponible aussi bien pour les abonnés gratuits que pour ceux de la version Advanced. Le but : rendre les contenus écrits, comme les diapositives ou les documents, disponibles sous forme d’échanges vocaux.

Deep Research : un moteur de connaissance puissant

Le véritable atout de cette nouvelle offre réside dans la fonction Deep Research. Celle-ci permet à Gemini d’explorer en profondeur n’importe quel sujet en scannant le web pour générer des rapports détaillés. Une fois la recherche terminée, l’utilisateur peut activer l’option « Generate Audio Overview » pour écouter une synthèse orale de ces découvertes. C’est un gain de temps considérable, notamment pour ceux qui souhaitent se former sur des thématiques complexes sans lire de longs rapports. Gemini agit ainsi comme un véritable assistant de recherche autonome.

Une avancée vers des assistants IA plus interactifs

Avec cette innovation, Google renforce l’idée d’une IA plus agentique, c’est-à-dire capable de prendre des initiatives pour faciliter la vie de l’utilisateur. Les podcasts générés par l’IA se distinguent par leur tonalité conversationnelle, ce qui les rend agréables à écouter. L’interactivité, qui permet d’approfondir certains points en cours d’écoute, marque une avancée vers des outils plus humains et personnalisables. Cette fonctionnalité pourrait à terme transformer la manière dont nous consommons des informations complexes, en rendant les données plus accessibles à tous, y compris en mobilité.