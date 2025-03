Google parie 32 milliards sur Wiz pour rattraper Microsoft et Amazon

En déboursant 32 milliards de dollars pour Wiz, Google signe la plus grosse acquisition de son histoire et affirme ses ambitions dans la sécurité des données en ligne.

Tl;dr Google acquiert Wiz pour 32 milliards de dollars, un coup d’envergure dans le secteur de la cybersécurité.

Cette acquisition vise à renforcer Google Cloud et à rivaliser avec Microsoft et Amazon sur le marché du cloud.

Wiz restera indépendante tout en continuant de travailler avec plusieurs fournisseurs de cloud, malgré les enjeux réglementaires.

Un rachat stratégique pour renforcer Google Cloud

Alphabet, la maison-mère de Google, a annoncé l’acquisition de Wiz pour 32 milliards de dollars, faisant de cette opération la plus importante de son histoire. Ce rachat stratégique vise à renforcer la position de Google Cloud face à ses concurrents directs, Microsoft Azure et Amazon Web Services. Wiz propose une technologie de pointe permettant de détecter les failles de sécurité sur les plateformes cloud, un atout crucial pour séduire les entreprises en quête de solutions fiables. Sundar Pichai, le PDG de Google, a déclaré que ce partenariat allait « accélérer la sécurité dans le cloud et favoriser le choix des clients entre différents fournisseurs ». Wiz continuera d’opérer de façon indépendante, à l’image de LinkedIn chez Microsoft.

Wiz, une pépite de la cybersécurité israélienne

Fondée en 2020 par des anciens membres de l’unité 8200 de l’armée israélienne, Wiz s’est rapidement imposée comme un acteur majeur de la cybersécurité cloud. L’entreprise dispose de bureaux à New York, Tel-Aviv et a ouvert un siège européen à Londres l’an dernier. Soutenue par des fonds tels que Sequoia, Thrive et Advent International, Wiz a su séduire les plus grands noms de la tech grâce à sa technologie performante. Avec un chiffre d’affaires annuel de 750 millions de dollars, la société est en pleine croissance et vise le cap symbolique du milliard, que Google espère atteindre rapidement grâce à sa force de frappe mondiale.

Une opération sous haute surveillance réglementaire

Le rachat de Wiz intervient dans un contexte de pressions réglementaires accrues à l’encontre des géants de la tech. Alphabet a accepté de verser une indemnité de 3,2 milliards de dollars si l’opération échoue, un signal fort face à la vigilance des autorités américaines. Le département de la Justice des États-Unis mène déjà des actions contre Google, visant à démanteler sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne. Ce rachat de Wiz pourrait ainsi faire l’objet d’un examen approfondi, alors que Washington affiche une volonté croissante de contrôler les ambitions des mastodontes du numérique.

Une ambition claire : rivaliser avec Amazon et Microsoft

Avec cette acquisition, Alphabet confirme sa volonté de réduire sa dépendance aux revenus publicitaires liés à la recherche et d’accroître sa part sur le marché du cloud, où il reste loin derrière ses rivaux. Google Cloud détient actuellement 12% de parts de marché, contre 21% pour Microsoft Azure et près de 33% pour Amazon Web Services. Wiz vient renforcer l’offre de cybersécurité de Google, après le rachat de Mandiant en 2022 pour 5,4 milliards de dollars. Pour les analystes, cette offensive dans le cloud et la cybersécurité s’inscrit dans la stratégie de Google de doubler ses investissements dans le cloud et l’intelligence artificielle.