Google mise tout sur Gemini : l’évolution logique de son assistant vocal

Après des années de bons et loyaux services, Google Assistant s’apprête à tirer sa révérence au profit de Gemini, un outil plus puissant et polyvalent.

Tl;dr Google va remplacer Google Assistant par Gemini sur les smartphones Android et d’autres appareils d’ici la fin de l’année.

Gemini sera déployé sur tout l’écosystème Google : tablettes, montres, casques, voitures, enceintes et téléviseurs.

Ce nouvel assistant offre des fonctionnalités améliorées grâce à l’intelligence artificielle, pour une expérience plus intuitive et performante.

Une transition majeure annoncée par Google

Google a officialisé la fin de Google Assistant sur la majorité des appareils mobiles. D’ici la fin de l’année, l’application ne sera plus accessible ni disponible sur les stores. Cette décision s’inscrit dans une volonté d’unifier les services d’assistance sous une seule plateforme, plus avancée : Gemini. Le déploiement de cette nouvelle solution commencera dans les prochains mois. Les utilisateurs recevront une mise à jour qui remplacera progressivement Google Assistant par Gemini. Cette transition concerne d’abord les smartphones Android, avant d’être étendue à d’autres appareils connectés.

Gemini s’étend à tout l’écosystème Google

Au-delà des téléphones, Google prévoit également de migrer les tablettes, voitures, casques audio et montres connectées vers Gemini. Même les enceintes, écrans connectés et téléviseurs bénéficieront de cette nouvelle expérience. L’objectif est de proposer un assistant unique, intégré de manière transparente sur l’ensemble de l’écosystème Google. L’entreprise assure que cette évolution permettra une interaction plus fluide entre les différents appareils. Google promet d’apporter plus de détails aux utilisateurs dans les mois à venir, tout en maintenant Google Assistant fonctionnel durant la phase de transition.

Des fonctionnalités enrichies pour une expérience améliorée

Afin d’assurer une adoption sans accroc, Google a pris en compte les retours des utilisateurs de Google Assistant. La firme a intégré dans Gemini des fonctionnalités très attendues, comme la lecture de musique, la gestion de minuteurs et des actions directes depuis l’écran de verrouillage. Gemini est conçu pour offrir une expérience plus intuitive, grâce à des capacités d’intelligence artificielle plus avancées. Les utilisateurs devraient ainsi profiter d’une meilleure compréhension contextuelle et d’une interaction plus naturelle avec leur assistant.

Une évolution logique face à la montée de l’IA

Le choix de Google de miser sur Gemini n’est pas surprenant. La gamme de smartphones Pixel 9 utilise déjà Gemini comme assistant par défaut, mettant en avant ses fonctionnalités avancées. Google affirme que Gemini permet d’accéder à de nouveaux outils, comme Gemini Live et Deep Research, pour obtenir des informations plus détaillées et précises. Cette évolution reflète la volonté de Google de rester à la pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle, face à une concurrence toujours plus forte. Gemini représente ainsi une nouvelle étape dans l’ambition de Google de réinventer l’assistance virtuelle.