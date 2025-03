Pour son Pixel 10, Google préparerait un nouvel assistant IA nommé Pixel Sense

Des rumeurs suggèrent que Google pourrait doter son nouveau modèle, le Pixel 10, d'un tout nouvel assistant basé sur l'intelligence artificielle, qui porte le nom de Pixel Sense.

Le Pixel 10 pourrait marquer le début d’une nouvelle ère

Le Pixel 10, attendu pour cette année, pourrait marquer un tournant dans l’expérience utilisateur proposée par Google. En effet, des rumeurs laissent entendre que le smartphone pourrait être équipé d’un nouvel assistant à bord, répondant au nom de « Pixel Sense ». Cette nouvelle fonctionnalité semble s’inscrire dans la lignée d’une initiative déjà évoquée par la firme de Mountain View.

Un assistant déjà annoncé mais jamais déployé

Rappelez-vous, en 2023, des informations circulaient déjà sur l’intégration d’un assistant contextuel dans la sortie du Google Pixel 9 de 2024. Baptisé « Pixie », cet assistant devait utiliser les données d’autres services Google pour apprendre à connaître l’utilisateur et fournir une assistance plus personnalisée. Cependant, lorsque les téléphones Pixel 9 sont sortis à l’automne dernier, aucune trace de cette fonctionnalité.

La renaissance de Pixie avec le Pixel 10

Aujourd’hui, Android Authority rapporte qu’une version de Pixie pourrait être intégrée au Pixel 10. Cette information provient d’une source interne à Google, qui affirme également que le nom officiel de l’assistant sera « Pixel Sense ». À l’instar de Pixie, Pixel Sense offrirait une expérience personnalisée basée sur l’utilisation que vous faites de votre appareil.

Google suit la tendance, mais avec un pas d’avance

Si cette fonctionnalité vous semble familière, c’est parce qu’elle ressemble à ce que Samsung propose actuellement aux utilisateurs de Galaxy S25 avec le Personal Data Engine. Cette fonctionnalité suit le comportement de l’utilisateur afin de proposer des recommandations et des suggestions personnalisées. Mais avec Pixel Sense, Google semble vouloir aller encore plus loin.

Selon le rapport d’Android Authority, Pixel Sense pourrait utiliser les données de plusieurs applications intégrées, comme le calendrier, Chrome, Docs, Files, Gmail, Keep Notes, Maps, Phone, Photos, Recorder, Screen shots, Wallet, YouTube Music et YouTube. De plus, Pixel Sense serait capable de traiter des fichiers médias tels que des textes, des images, du contenu généré par IA et des métadonnées associées.

Le rapport indique également que l’assistant offrirait des suggestions prédictives basées sur les données collectées et apprendrait à connaître vos habitudes pour vous aider à accomplir vos tâches plus rapidement. L’assistant devrait aussi être capable de s’adapter à vos intérêts en apprenant ce qui est important pour vous et évoluer avec vous.

La confidentialité au cœur de l’innovation

Bien sûr, la collecte de toutes ces données peut soulever des inquiétudes. Cependant, il est important de noter que Pixel Sense serait une fonctionnalité résidant sur l’appareil uniquement , signifiant que seule la personne utilisant le téléphone aurait accès à ces informations, pas même Google.

Il reste encore beaucoup à découvrir sur Pixel Sense, mais le Pixel 10 est attendu pour plus tard cette année. Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus.