Google Pixel 10 : les rumeurs les plus folles et ce que nous aimerions découvrir

Voici les rumeurs les plus folles et ce que nous aimerions voir dans le très attendu Google Pixel 10.

Tl;dr Le Pixel 10 de Google pourrait arriver plus tôt que prévu.

Des rumeurs suggèrent des améliorations potentielles en matière de conception et de performances.

Des incertitudes demeurent quant à la fenêtre de lancement et au prix du Pixel 10.

Le Pixel 10 de Google : Qu’attendre du prochain fleuron ?

Alors que le Pixel 9 vient à peine d’être lancé, il est déjà temps de se tourner vers l’avenir et de considérer ce que Google pourrait nous réserver avec le Pixel 10, son prochain téléphone phare prévu pour 2025. Malgré l’absence de nouveau modèle phare pour les six prochains mois, les rumeurs et fuites concernant le Pixel 10 commencent à dévoiler ce que nous pourrions attendre de ce futur téléphone.

Quand et à quel prix peut-on s’attendre au Pixel 10 ?

Normalement, Google lance ses nouveaux téléphones en octobre, mais cette tendance a été rompue avec la série Pixel 9 qui est arrivée fin août, deux mois plus tôt que d’habitude. Cette précedence jette un voile d’incertitude sur la fenêtre de lancement du Pixel 10. Il est possible que Google revienne à un lancement en octobre, mais avec la sortie prévue d’Android 16 au printemps, il semble probable que le nouveau Pixel arrive plus tôt que prévu.

Le prix est un autre sujet de discorde. Le Pixel 9 a subi la deuxième augmentation de prix en autant d’années, coûtant le même prix de 799 $ que l’iPhone 16 et le Samsung Galaxy S24. L’avenir nous dira si Google maintiendra ces étiquettes de prix ou exigera davantage de ses clients.

Quel design et quelles performances pour le Pixel 10 ?

Si l’on en croit une fuite relative à la conception du Pixel 10, le téléphone pourrait être plus ou moins identique au Pixel 9. Cela signifie que nous devrions nous attendre à un affichage de 6,3 pouces sur le modèle standard et Pro, plus un modèle XL plus grand de 6,8 pouces.

La performance est l’endroit où le Pixel 10 devrait briller par rapport aux modèles précédents, grâce au chipset Tensor G5 qui devrait alimenter le nouveau téléphone. Concevoir les puces à partir de zéro donne à Google un contrôle total sur la puce et ses processus, ce qui est une opportunité pour faire de Tensor l’équivalent Android de la série A d’Apple.

Qu’en est-il de la batterie et des fonctionnalités du Pixel 10 ?

Nous n’avons pas encore de rumeurs concernant l’autonomie de la batterie du Pixel 10, mais nous avons de grandes attentes pour ce téléphone. Compte tenu de l’énorme amélioration de l’autonomie de la batterie de la série Pixel 9, nous nous attendons à ce que Google continue à pousser les futurs Pixels pour les faire durer le plus longtemps possible.

Une chose est sûre, le Pixel 10 arrivera avec Android 16. Une nouvelle version d’Android et un nouveau chipset Tensor signifient également qu’il y a de la place pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités logicielles exclusives à venir avec le téléphone.

Il reste encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le Google Pixel 10, et il est difficile d’avoir une image claire de ce que sera ce téléphone. Google devra conserver tout ce que le Pixel 9 a bien fait, puis trouver un moyen de les améliorer de manière significative.