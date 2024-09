Trois grandes mises à jour pour la gestion des onglets sur Google Chrome : découvrez les nouveautés

Ces mises à jour de Chrome vont faciliter votre quotidien. Elles apportent des améliorations notables qui rendent l'expérience utilisateur plus agréable. Avez-vous déjà essayé ces nouvelles fonctionnalités ?

Tl;dr Google Chrome met à jour ses fonctionnalités pour une meilleure organisation des onglets.

Les groupes d’onglets seront disponibles sur iOS, avec une synchronisation entre les appareils.

Chrome suggérera des pages à revisiter en fonction des onglets ouverts.

Des mises à jour sont à prévoir pour faciliter le travail sur différents appareils.

Google Chrome : des mises à jour pour faciliter votre navigation

Si vous êtes un utilisateur fréquent de Google Chrome, sur iPhone ou PC Windows 11, de nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement qui pourraient rendre votre expérience beaucoup plus agréable.

De nouvelles fonctionnalités pour une meilleure gestion des onglets

Google a amélioré la gestion des onglets en permettant de les regrouper par similarité, une initiative rendue possible grâce à son intelligence artificielle. Cette fonctionnalité, bien qu’utile, sera encore optimisée avec les prochaines mises à jour. Le but est de simplifier la gestion de tous vos onglets Google, que vous utilisiez Chrome sur un iPhone, un PC Windows 11, ou tout autre appareil.

Les groupes d’onglets désormais disponibles sur iOS

Cette fonctionnalité, déjà disponible sur les versions desktop et Android de Chrome, fait enfin son apparition sur iOS et iPadOS. Ainsi, depuis votre iPhone ou iPad, vous pourrez regrouper des onglets connexes, leur attribuer un nom et une couleur personnalisés pour une identification rapide.

Pour l’essayer, il vous suffit « d’ouvrir la grille des onglets, de faire un appui long sur un onglet et de sélectionner ‘Ajouter l’onglet à un nouveau groupe’. Vous pourrez ensuite réorganiser les onglets à votre convenance une fois regroupés.

Synchronisez vos groupes d’onglets sur tous vos appareils

Une autre nouveauté attendue sur Chrome sur iOS est la possibilité de sauvegarder et de synchroniser les groupes d’onglets sur tous vos appareils. Cette fonctionnalité vous permettra de commencer un projet sur votre téléphone et de le reprendre là où vous l’avez laissé sur votre ordinateur à la maison, par exemple.

À l’instar des documents Google, tant que votre travail (ou vos groupes d’onglets, dans ce cas) est synchronisé, vous ne devriez rien perdre lors du passage d’un appareil à un autre.

Des suggestions pour optimiser votre navigation

Enfin, Chrome vous suggérera des pages à revisiter en fonction des onglets que vous avez ouverts sur vos appareils. Si vous consultez un site web au travail et que vous souhaitez y revenir lors de votre trajet de retour à la maison, Chrome vous suggérera des pages à revisiter sur la page Nouvel Onglet de Chrome sur Android, iOS et desktop.

Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées prochainement. Restez donc à l’affût de leur disponibilité sur vos appareils.