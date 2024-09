NotebookLM de Google est capable de résumer des vidéos YouTube

Google étend les fonctionnalités de NotebookLM en permettant le résumé de vidéos YouTube, offrant ainsi un nouvel outil puissant pour optimiser la prise de notes et le travail collaboratif. Cette évolution marque un pas de plus vers un apprentissage intégré, combinant audio et visuel pour une meilleure compréhension.

Tl;dr NotebookLM, outil de synthèse alimenté par l’IA de Google, peut désormais gérer des vidéos YouTube et des fichiers audio.

Avec l’aide de Gemini 1.5 Pro, il prend également en charge les Google Slides et les URL Web comme sources, en plus des Google Docs, PDF et fichiers texte.

Google assure une sécurisation de toutes les informations téléchargées sur NotebookLM.

Google a ajouté la possibilité de partager des résumés audio avec d’autres via une URL publique.

Un pas de plus vers l’éducation du futur

Les outils d’éducation et de recherche assistés par l’intelligence artificielle franchissent un nouveau cap. Le géant de l’informatique Google a récemment annoncé que son outil de synthèse NotebookLM, propulsé par son assistant virtuel Gemini 1.5 Pro, peut désormais gérer les vidéos YouTube et les fichiers audio.

Une polyvalence croissante

Ne se limitant pas à cette nouvelle fonctionnalité, Gemini 1.5 Pro peut également traiter une variété de formats : Google Docs, PDF, fichiers texte, Google Slides et pages web. Cette extension des sources potentielles permet à NotebookLM d’inclure enregistrements de conférences, contenu informatif YouTube et discussions de groupes.

Un outil sûr et pratique

Google assure que toutes les informations téléchargées sur NotebookLM sont sécurisées et ne sont pas utilisées pour entraîner l’IA. De plus, Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité à NotebookLM : la possibilité de partager des « Audio Overviews » ou résumés audio, avec d’autres utilisateurs grâce à une URL publique.

Une évolution constante

Depuis son lancement en 2023, Google a sans cesse amélioré NotebookLM. Il a été récemment mis à niveau pour fonctionner avec Gemini 1.5 Pro. En parallèle, Google a rendu NotebookLM accessible dans plus de 200 pays et territoires. « L’ironie ici est que la raison pour laquelle nous aurions besoin d’une IA pour résumer brièvement une vidéo YouTube en premier lieu est parce que Google a encouragé la création de vidéos de plus en plus longues. » Cependant, ce progrès technologique semble être un pas vers l’avenir de l’éducation et de la recherche.