Durant la Google I/O en mai, la firme de Mountain View a révélé ses projets pour miser sur l’intelligence artificielle avec des outils comme PaLM 2, Bard et tout un tas de fonctionnalités très intelligentes pour ses nombreux produits existants. Dans ces très nombreuses annonces, une brève discussion autour du Projet Tailwind de Google, un produit expérimental pour les étudiants, un “notebook autour de l’IA” pour les aider à rester organisés. Aujourd’hui, le développement du Projet Tailwind a franchi une étape importante, devenant NotebookLM (NLM).

Google NotebookLM vient personnaliser l’expérience du chatbot

NLM est essentiellement un outil de prise de note épaulé par un grand modèle de langage, lequel est “lié à votre contenu existant pour proposer des informations importantes plus rapidement”. S’il fallait résumer, nous pourrions dire qu’il s’agit d’un chatbot branché continuellement sur votre propre ensemble de données. Ainsi, lorsque vous lui posez une question, l’algorithme va puiser dans vos propres données et non dans tout le savoir collectif du modèle sous-jacent qui a été utilisé pour le façonner. Ce processus permet de s’assurer que l’assistant virtuel reste “à jour” et peut vous proposer des réponses pertinentes pour vous.

Voilà qui pourrait être très utile au quotidien

Cet assistant virtuel peut faire tout ce qu’un chatbot “normal” peut faire, y compris résumer des documents ajoutés tout récemment, répondre à des questions complexes sur un ensemble de textes et générer du contenu à partir de ces informations. Google NLM est proposé dès aujourd’hui à un petit nombre de bêta testeurs aux États-Unis pour améliorer les développements, mais le géant américain n’a fourni aucune information quant à disponibilité pour le grand public. Si vous voulez tester ce nouvel outil, inscrivez-vous sur la liste d’attente.