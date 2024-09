La version bêta publique d’iOS 18.1 est là, apportant (presque) Apple Intelligence à tous

Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou Pro Max, vous pouvez d'ores et déjà tester certaines des fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Qu'attendez-vous pour découvrir ces nouvelles technologies ?

Tl;dr Apple a lancé la version bêta publique de l’iOS 18.1, qui inclut des fonctionnalités d’IA générative importantes.

Seuls l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont actuellement compatibles, mais cela changera avec l’arrivée de l’iPhone 16.

Pour utiliser Apple Intelligence, il faut régler son appareil et Siri en anglais américain.

Le déploiement des outils Apple Intelligence se fera progressivement dans les prochains mois.

L’IA d’Apple se prépare à entrer en scène

Le géant de la technologie, Apple, vient de franchir une étape majeure dans l’avancement de ses projets d’intelligence artificielle. En effet, la firme à la pomme a récemment mis à la disposition du public la version bêta de son nouveau système d’exploitation, l’iOS 18.1, intégrant certaines des fonctionnalités d’IA les plus attendues.

Compatibilité et déploiement des outils

Pour l’instant, seuls les propriétaires d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max peuvent bénéficier des outils Apple Intelligence. Cependant, à partir de ce vendredi, avec le lancement de l’iPhone 16, cette liste s’élargira. Les iPads de la série M et les Macs seront également compatibles.

Il faut noter que pour accéder à ces outils, il est nécessaire de paramétrer son appareil et l’assistant vocal Siri en anglais américain. Ceux qui souhaitent utiliser Apple Intelligence dans une autre langue devront attendre jusqu’à décembre au moins.

Des fonctionnalités progressivement déployées

Les fonctionnalités offertes par Apple Intelligence ne seront pas toutes disponibles immédiatement. Parmi les premières à être déployées, on retrouve notamment la transcription des appels téléphoniques et des notes audio, ainsi que la création de mémoires dans l’application Photos repensée. Des outils d’écriture, de priorisation des e-mails et de nettoyage des photos sont également prévus.

Cependant, certaines fonctionnalités comme l’intégration de ChatGPT, Genmoji, ou Image Playground seront disponibles dans les mois à venir. Il en va de même pour la capacité améliorée de Siri à comprendre le contexte personnel.

Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de se rendre dans les paramètres de son iPhone, puis dans « Mise à jour logicielle » et enfin « Mises à jour bêta ». Après avoir sélectionné l’option de la bêta publique d’iOS 18, il est possible de voir la mise à jour sur la page dédiée. Il peut être nécessaire de libérer de l’espace avant d’installer la bêta. Pour activer Apple Intelligence, il faut ensuite se rendre dans « Apple Intelligence & Siri » et rejoindre la liste d’attente.

Le processus d’installation de la bêta publique est presque identique sur iPad. Sur Mac, il faut se rendre dans « Paramètres système » > « Général » > « Mise à jour logicielle ».