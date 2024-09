Apple confirme l’élargissement du support linguistique pour Apple Intelligence en 2025

L'an prochain, les outils d'intelligence artificielle seront disponibles en allemand, en italien, en coréen et dans d'autres langues, mais il y a un hic. Alors, quels obstacles pourraient-ils se dresser sur le chemin de cette expansion internationale ?

Tl;dr Apple Intelligence déploiera progressivement de nouvelles fonctionnalités et langues.

Disponible aux États-Unis en octobre, puis dans d’autres pays anglophones en décembre.

Ne sera pas immédiatement disponible en Europe et en Chine continentale.

Ne fonctionnera pas sur les appareils achetés en Chine continentale.

Le déploiement progressif d’Apple Intelligence

Apple, la célèbre marque à la pomme, a annoncé le déploiement progressif de Apple Intelligence. Cette nouvelle technologie se distingue par son introduction graduelle de nouvelles fonctionnalités et sa prise en charge de plus en plus large de différentes langues.

Une disponibilité échelonnée à travers le monde

La première phase de lancement, prévue en octobre, concerne les États-Unis, où Apple Intelligence sera disponible en anglais avec la sortie des systèmes d’exploitation iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Les utilisateurs du nouvel iPhone 16 devront donc patienter un peu avant de pouvoir profiter de ces outils.

Le déploiement se poursuivra ensuite dans d’autres pays anglophones tels que l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni, dès décembre. L’Inde et Singapour suivront l’année prochaine.

Des restrictions géographiques notables

Cependant, « Apple Intelligence ne fonctionnera pas actuellement si vous êtes dans l’UE et si votre identifiant Apple ID Pays/Région est également dans l’UE », précise Apple dans un article de support. Autrement dit, même si l’outil sera disponible en portugais et en français, il ne sera pas forcément utilisable au Portugal ou en France.

De plus, il est important de noter que Apple Intelligence ne fonctionnera pas sur les téléphones achetés en Chine continentale. Les voyageurs se rendant en Chine avec un iPhone acquis ailleurs ne pourront pas non plus accéder à ces outils si leur identifiant Apple ID Pays/Région est défini sur la Chine continentale.

Apple Intelligence : une intelligence artificielle pour tous ?

Le déploiement d’Apple Intelligence soulève donc plusieurs questions quant à sa réelle accessibilité. Si l’on peut saluer l’ambition d’Apple de rendre son intelligence artificielle disponible dans de nombreuses langues, les restrictions géographiques pourraient freiner son adoption à l’échelle mondiale. Reste à voir comment la situation évoluera dans les mois à venir.