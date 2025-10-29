L’IA redéfinit le travail chez Amazon

Entre simplification hiérarchique et automatisation avec l'intelligence artificielle, Amazon adapte son modèle pour rester compétitif.

Tl;dr Amazon supprime 14.000 postes pour simplifier sa structure et accélérer sa transition vers un modèle centré sur l’intelligence artificielle.

Cette réorganisation s’inscrit dans une tendance globale où les géants de la tech, comme Microsoft et Google, automatisent massivement leurs processus.

Entre quête d’efficacité, robotisation des entrepôts et accompagnement social des salariés touchés, Amazon redéfinit son fonctionnement pour rester compétitif à l’ère de l’IA.

Amazon face à un tournant structurel

Le géant de l’e-commerce Amazon amorce une nouvelle étape dans sa transformation. Cette semaine, le groupe a annoncé la suppression de 14.000 postes, principalement dans ses fonctions corporate, afin de gagner en agilité et d’opérer « comme la plus grande start-up du monde ». À travers ce plan social, l’entreprise entend réduire les strates hiérarchiques jugées superflues, tout en adaptant son modèle à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle.

La décision, confirmée par Beth Galetti, Senior Vice President of People Experience and Technology chez Amazon, a été notifiée aux équipes le 28 octobre 2025. Dans une note interne, elle rappelle que « le monde évolue rapidement » et insiste sur le potentiel transformateur de cette génération d’IA : « C’est la technologie la plus bouleversante depuis Internet, permettant d’innover bien plus vite qu’auparavant ». Selon elle, il devient indispensable de fonctionner avec « moins de couches » et une plus grande responsabilisation.

L’automatisation gagne du terrain chez les géants de la tech

Ce virage n’est pas isolé. Depuis le début de l’année, d’autres ténors comme Microsoft et Google ont eux aussi réduit massivement leurs effectifs humains au profit de solutions automatisées. Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a récemment indiqué que près de 30 % du code produit par ses équipes provient déjà de l’IA. Ces restructurations répondent à une volonté commune : intégrer l’IA au cœur des métiers et anticiper les évolutions du marché.

L’après-pandémie et les défis internes chez Amazon

Il faut dire que la croissance exceptionnelle enregistrée pendant la pandémie a laissé place à une phase d’ajustement. L’arrivée d’Andy Jassy, successeur de Jeff Bezos, s’est accompagnée d’une chasse déclarée à la bureaucratie : via une ligne anonyme ouverte aux salariés, plus de 1500 signalements d’inefficacités ont été collectés pour optimiser l’organisation. Si aucun détail n’a filtré sur les divisions concernées, les départements des ressources humaines, des services cloud (AWS) ou encore des appareils connectés sont cités comme potentiellement impactés.

Accompagnement des salariés concernés et perspective humaine

Pour atténuer le choc, Amazon prévoit un accompagnement spécifique pour les collaborateurs touchés : période de reclassement interne sur trois mois, indemnités de licenciement ainsi qu’une couverture santé prolongée. Les suppressions annoncées suivent celles – encore fraîches – opérées entre fin 2022 et début 2023 (27.000 postes supprimés).

Parmi les axes prioritaires figurent aussi la robotisation accrue des entrepôts, qui vise à diminuer la dépendance à la main-d’œuvre humaine sur ces chaînes logistiques tentaculaires. Reste à savoir si ce mouvement vers toujours plus d’automatisation bouleversera durablement le rapport au travail chez le numéro un mondial du commerce en ligne…