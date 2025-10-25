Un chef-d’œuvre animé méconnu des années 2020 débarque discrètement sur Prime Video

Sorti dans les années 2020, ce film d’animation salué pour sa qualité mais souvent passé inaperçu rejoint désormais le catalogue Prime Video, offrant ainsi à un plus large public l’occasion de le découvrir ou de le redécouvrir.

Tl;dr « Migration » arrive sur Prime Video.

Un succès discret de DreamWorks, 300 millions au box-office.

Le film séduit par son humour et ses personnages attachants.

Une nouvelle étape pour « Migration » sur Prime Video

Depuis quelques jours, les abonnés de Prime Video peuvent découvrir un film d’animation qui, bien qu’un peu éclipsé lors de sa sortie, s’est peu à peu taillé une place auprès des amateurs du genre. Il s’agit de Migration, produit par l’incontournable studio DreamWorks Animation. Le long-métrage, lancé en 2023, avait déjà fait escale sur d’autres plateformes telles que Peacock ou encore Netflix, où il a su attirer la curiosité d’un public familial toujours friand de nouveautés.

L’odyssée d’une famille pas comme les autres

Sous une intrigue en apparence simple – celle d’une famille de canards colverts coincés dans leur quotidien –, le film propose une lecture pleine d’humour et d’aventures inattendues. Lorsque le père, rongé par l’anxiété, mais désireux de rompre la routine, accepte enfin de migrer vers le sud pour l’hiver, tout ne se déroule évidemment pas comme prévu. C’est alors que commence un périple riche en rebondissements qui réserve bien des surprises aux spectateurs.

Un casting étoilé au service de l’animation

La distribution vocale de Migration mérite d’ailleurs qu’on s’y attarde. Aux côtés des parents canards incarnés par Kumail Nanjiani et Elizabeth Banks, impossible de passer à côté du personnage excentrique d’Oncle Dan, interprété avec brio par Danny DeVito. Son humour décalé s’impose comme l’une des signatures du film. Le reste du casting n’est pas en reste : Awkwafina, Keegan-Michael Key, Isabela Merced, Carol Kane, Tresi Gazal ou encore Caspar Jennings complètent cette équipe de choc.

Un succès progressif et des perspectives ouvertes

Bien que Migration n’ait pas connu la même ferveur médiatique que des titres comme Puss in Boots: The Last Wish ou The Wild Robot, son parcours au box-office – plus de 300 millions de dollars – témoigne d’un intérêt croissant. Avec ses personnages attachants et son univers fertile en nouveaux décors, le film laisse entrevoir des suites potentielles : l’île découverte par la famille, la ferme où ils ont été piégés ou encore les rues animées de New York pourraient servir de toile de fond à d’autres aventures. Reste à savoir si DreamWorks choisira d’explorer ces pistes, mais une chose est sûre : chaque nouvelle diffusion conquiert un public plus large.