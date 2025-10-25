Aaron Paul et sa rencontre ratée avec Gotham

Même quelques secondes sur grand écran auraient été une expérience inoubliable pour l’acteur de Breaking Bad.

Tl;dr Aaron Paul a manqué un caméo dans la trilogie Batman de Nolan, faute de disponibilité sur un autre projet au moment de l’offre.

L’acteur exprime sa déception, tout en soulignant l’importance et le succès phénoménal de ces films, notamment The Dark Knight.

Malgré tout, il reste passionné par l’univers des super-héros, admirant Batman et Superman et rêvant toujours de participer à ce type de projets.

Il arrive parfois que des opportunités en or échappent, même aux plus talentueux. C’est précisément ce qui s’est produit pour Aaron Paul, visage inoubliable de la série Breaking Bad. L’acteur a récemment confié être passé tout près d’une apparition dans l’univers imaginé par Christopher Nolan — et plus précisément dans sa célèbre trilogie dédiée à Batman.

Entre projets concurrents et nostalgie cinématographique

Alors qu’il assurait la promotion de son nouveau jeu vidéo, Dispatch, dont l’intrigue plonge dans le monde des super-héros, l’acteur s’est remémoré une discussion remontant à plusieurs années. Selon ses propres mots : « Je me suis assis avec Christopher Nolan sur un autre projet. C’était il y a des années… Mais on m’avait proposé un tout petit rôle dans un des films Batman qu’il réalisait, seulement je tournais déjà sur un autre projet ». Malgré le caractère minime du rôle évoqué — quelques secondes à l’écran —, il n’a pu cacher sa déception : « Ça aurait été tellement cool d’être ne serait-ce que 30 secondes dans ces films. »

Nolan, Batman et la magie du cinéma

Difficile aujourd’hui de savoir précisément lequel des trois opus – Batman Begins, The Dark Knight ou The Dark Knight Rises – aurait pu accueillir Aaron Paul. Ce qui est certain, c’est que rejoindre cette saga désormais considérée comme une référence majeure du septième art aurait représenté bien plus qu’un simple caméo. À titre d’exemple, « The Dark Knight » a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial — un exploit rare à l’époque — tout en remportant des distinctions majeures aux Oscars.

Dans cette même interview, Aaron Paul ne cache pas son admiration pour l’homme chauve-souris : « Je pense que Batman est probablement mon préféré… Il incarne juste le gars réel, plein de ressources et déterminé ». Un enthousiasme sincère pour cet univers où tout semble possible.

Un rêve inaccessible ?

Si le comédien n’a pas pu intégrer le panthéon des super-héros sur grand écran, il garde intacte sa passion pour ce monde foisonnant. Il mentionne également son attrait pour Superman, soulignant les possibilités infinies offertes par cet imaginaire. Finalement, entre regrets discrets et admiration sans borne pour l’œuvre de Nolan, Aaron Paul rappelle que même une brève participation à une telle fresque demeure une aventure inoubliable.