Stranger Things touche à sa fin : Netflix prépare déjà la relève avec une nouvelle série

Alors que la célèbre série Stranger Things touche bientôt à sa fin, Netflix n’a pas tardé à préparer la relève. Une nouvelle production ambitieuse est déjà prête à prendre le relais et à capter l’attention des abonnés.

Un nouveau phénomène pour Netflix

La plateforme de streaming Netflix semble avoir trouvé son nouveau joyau. Alors que la série phare « Stranger Things » approche de sa conclusion avec une cinquième saison attendue, le film sud-coréen « KPop Demon Hunters » est en passe de s’imposer comme le prochain rendez-vous incontournable du catalogue. Les chiffres sont éloquents : avec 325,1 millions de vues au compteur, le groupe fictif HUNTR/X explose littéralement les compteurs, reléguant derrière lui des mastodontes comme « Red Notice », qui plafonne à 230,9 millions.

KPop Demon Hunters : la surprise générale

Ce succès planétaire n’a pourtant pas été anticipé. À en croire des confidences faites à Business Insider, l’intérêt des partenaires en matière de licence était jugé « soft » avant la sortie du film. Résultat ? Un manque cruel de produits dérivés – notamment des costumes pour Halloween – alors même que la demande a explosé dans la foulée. Cette situation rappelle celle de « Stranger Things », seule autre franchise Netflix à avoir massivement investi le marché du merchandising avec ses rayons entiers chez Target ou Walmart. Désormais, une alliance stratégique avec Mattel vient changer la donne : une gamme complète allant des figurines aux accessoires sera bientôt disponible.

L’ascension d’un nouvel emblème culturel

Il faut dire que KPop Demon Hunters ne se contente pas d’aligner les records d’audience. L’impact culturel est majeur : enfants et adolescents s’identifient massivement aux personnages, phénomène qui n’avait pas été observé dans la même ampleur depuis le lancement de « Stranger Things ». L’engouement s’est confirmé lors d’une sortie cinéma événementielle – une version karaoké projetée le temps d’un week-end – qui a rapporté 19,2 millions de dollars, un record pour Netflix.

Quelques éléments illustrent ce basculement :

Rewatch rate inégalé et bouche-à-oreille porteur.

inégalé et bouche-à-oreille porteur. Costumes inspirés du film parmi les plus prisés pour Halloween 2025.

Négociations inédites entre Netflix et AMC pour une ressortie en salles.

Après Stranger Things, la relève s’installe

Tandis que le paysage culturel se fragmente sous l’effet des réseaux sociaux et de l’offre pléthorique, l’apparition d’un tel phénomène fédérateur étonne presque. Si « KPop Demon Hunters » n’est à ce jour qu’un film, tout laisse à penser qu’une série ou d’autres déclinaisons suivront rapidement pour répondre à une demande insatiable. Pour Netflix, il ne fait guère de doute : la relève générationnelle est prête à s’imposer, au moment même où une page se tourne avec la fin annoncée de « Stranger Things ».