Quand Black Phone 2 croise la route de Destination Finale : une connexion inattendue

Les films Black Phone 2 et Final Destination Bloodlines, issus de franchises horrifiques différentes, sont liés par un point commun surprenant. Cette connexion inattendue intrigue les fans des deux sagas et suscite la curiosité autour de leurs futures sorties.

Tl;dr Anna Lore brille dans deux films d’horreur en 2025.

Ses rôles apportent émotion et originalité au genre.

Son parcours marque une nouvelle génération de « scream queens ».

Anna Lore, nouvelle étoile montante du cinéma d’horreur

L’année 2025 aura sans doute marqué un tournant pour Anna Lore. En moins de douze mois, l’actrice a su s’imposer au sommet du box-office avec deux succès d’envergure : « Black Phone 2 » et « Final Destination Bloodlines ». Pourtant, cette ascension fulgurante n’a rien d’un hasard ; elle s’inscrit dans la tradition des actrices à l’aise avec la peur, la douleur et l’émotion brute, ces fameuses « scream queens » qui fascinent le public.

L’art de conjuguer intensité et humour : ses rôles marquants

À première vue, tout oppose les deux longs-métrages qui ont propulsé Anna Lore sur le devant de la scène. Dans « Black Phone 2 », elle incarne Hope Adler/Blake, personnage central et moteur émotionnel de l’histoire : mère disparue mais omniprésente, elle fait planer son héritage sur ses enfants endeuillés. La performance de Lore, empreinte d’une chaleur humaine tangible, confère au film ses moments les plus bouleversants. À l’opposé, son rôle de Julia Campbell dans « Final Destination Bloodlines » lui a permis de dévoiler une facette plus légère et inattendue. Elle y brise les stéréotypes habituels du genre : plutôt que de se cantonner à la « cousine blonde futile », elle insuffle à Julia un mélange rare d’humour et d’empathie, rendant sa disparition d’autant plus marquante pour le spectateur.

Une fidélité remarquée au genre horrifique

Pour beaucoup, le visage de Anna Lore semble surgir soudainement dans le paysage cinématographique. Pourtant, derrière ce succès apparent se cache une décennie d’expérience devant la caméra. Ses débuts remontent à 2014 dans la web-série « Frankenstein, MD », avant de rejoindre des univers aussi variés que celui de DC Comics (Gotham Knights, Doom Patrol) ou encore les productions Blumhouse avec « They/Them ». Si elle admet ne pas être une passionnée d’horreur de la première heure, Lore reconnaît que le genre lui propose régulièrement des personnages complexes, nuancés et propices à l’interprétation.

Et après ? Un avenir prometteur pour Anna Lore

Aujourd’hui, difficile de savoir quelle direction prendra la carrière de cette actrice que les réalisateurs s’arrachent déjà. D’ailleurs, comme elle le confie : « Je trouve simplement un rôle qui me correspond et j’y vais ». Son goût du défi et sa capacité à surprendre pourraient bien ouvrir la voie à une toute nouvelle génération d’interprètes dans le cinéma d’horreur.

Voici quelques-uns des points qui caractérisent son parcours : Polyvalence : drame comme comédie noire.

Loyauté envers le genre horrifique.

Aisance à créer l’empathie du public.

« Final Destination Bloodlines » est disponible en streaming sur HBO Max, tandis que « Black Phone 2 » poursuit sa carrière en salles. Il semblerait qu’Anna Lore ait décroché son billet pour rester longtemps dans nos cauchemars… et nos salles obscures.