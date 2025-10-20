Black Phone 2 met fin à la série noire de Blumhouse au box-office

Après une série de déceptions au box-office pour Blumhouse, la sortie de Black Phone 2 marque un tournant encourageant. Le film enregistre des résultats supérieurs aux attentes, redonnant espoir au studio spécialisé dans le cinéma d’horreur.

Tl;dr Après des débuts d’année difficiles avec M3GAN 2.0 et le reboot de Wolf Man, Blumhouse retrouve le succès avec Black Phone 2.

Le film réalise un démarrage impressionnant, avec 26,5 millions de dollars aux États-Unis et 42 millions dans le monde, surpassant même le premier volet.

L’accueil critique positif, la performance glaçante d’Ethan Hawke et le timing proche d’Halloween laissent augurer d’une franchise durable et d’une forte longévité en salles.

Blumhouse retrouve le succès avec Black Phone 2

L’année avait pourtant mal commencé pour Blumhouse, jusqu’ici considéré comme l’un des piliers incontestés du cinéma d’horreur. Les déconvenues commerciales de M3GAN 2.0 et du reboot de Wolf Man, qui n’ont respectivement rapporté que 39 et 34,1 millions de dollars à l’international, laissaient planer un doute sur la solidité du studio. Mais en plein cœur de la saison la plus propice aux frissons, l’arrivée en salles de Black Phone 2 a offert un rebond inespéré.

Des chiffres qui rassurent le studio

Dès son premier week-end d’exploitation, Black Phone 2 a réalisé une performance remarquée : 26,5 millions de dollars aux États-Unis, soit davantage que les projections initiales. À l’échelle mondiale, le film cumule déjà 42 millions de dollars. Ce démarrage surpasse même celui du premier volet — sorti à l’été 2022 — qui avait réuni 23,6 millions sur la même période. Un succès d’autant plus notable qu’il s’inscrit dans une dynamique positive pour le genre : d’autres titres comme Sinners, Weapons ou encore Final Destination Bloodlines ont récemment dépassé les attentes.

L’effet Halloween et des critiques élogieuses

Quels facteurs expliquent cet engouement ? Plusieurs éléments semblent jouer en faveur du film :

L’accueil critique est globalement positif, avec des compliments appuyés sur la narration et les scènes marquantes.

L’interprétation de Ethan Hawke, glaçante dans le rôle du Grabber, est unanimement saluée.

L’absence quasi-totale de concurrence dans les prochaines semaines devrait assurer à Black Phone 2 une belle longévité en salles.

Le bouche-à-oreille fonctionne à plein régime et, avec Halloween qui approche, tout semble indiquer que le film continuera d’attirer les amateurs du genre.

Bientôt une franchise durable ?

Fort de ce retour en grâce, Jason Blum, producteur emblématique du studio, peut souffler. Si la prudence reste de mise quant au choix des prochains projets — après l’échec cuisant de la tentative hybride avec M3GAN 2.0 — cette nouvelle réussite prouve que Blumhouse sait encore fédérer autour de ses franchises phares. Il ne serait donc pas surprenant qu’un troisième opus voie bientôt le jour ; tout dépendra probablement des envies du réalisateur Scott Derrickson et de l’appétit d’Universal. Quoi qu’il en soit, le personnage du Grabber semble bien parti pour s’imposer comme nouvelle icône horrifique de la décennie… à moins qu’une autre surprise ne vienne redistribuer les cartes dans ce marché toujours aussi imprévisible.