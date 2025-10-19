Man of Steel : une performance au box-office plus décevante que Superman, malgré des recettes supérieures

Le film Man of Steel a généré des recettes supérieures à celles de Superman, mais ses résultats au box-office ont déçu en raison d’attentes bien plus élevées et du contexte différent qui entourait sa sortie.

Tl;dr Superman réussit mieux malgré un box-office inférieur à Man of Steel .

réussit mieux malgré un box-office inférieur à . Réception critique et public nettement plus positives pour Superman.

Nouveau départ solide pour le DC Universe.

Un univers DC en pleine reconstruction

Ces dernières années, le paysage des adaptations de super-héros a été profondément bouleversé, particulièrement chez Warner Bros.. Après l’accueil mitigé de la saga DC Extended Universe, le studio a tenté un pari risqué avec le lancement du nouveau DC Universe. C’est dans ce contexte que James Gunn a présenté son ambitieux Superman, succédant à l’emblématique, mais controversé Man of Steel.

Bilan comparatif : succès au box-office et attentes du public

Si l’on se fie uniquement aux chiffres, on pourrait croire que la victoire revient à Man of Steel, qui avait engrangé 670,1 millions de dollars dans le monde contre 615,9 millions pour la version de Gunn. Mais cette lecture purement comptable ne résiste pas à une analyse plus fine. En 2013, les adaptations de comics connaissaient leur âge d’or, portées par des succès comme « The Avengers » ou « The Dark Knight Rises », chacun dépassant le milliard au box-office. Warner Bros. fondait alors d’immenses espoirs sur la renaissance de Superman, en misant sur l’aura de Christopher Nolan pour attirer les foules. Malgré un démarrage tonitruant, la réception tiède du public et des critiques a vite freiné l’élan, forçant les studios à précipiter l’arrivée de héros comme Batman et Wonder Woman dans la saga.

L’atout décisif : la réception critique et populaire de Superman (2025)

À l’inverse, le retour du super-héros sous la houlette de James Gunn a bénéficié d’un enthousiasme inattendu. Certifié « Fresh » sur Rotten Tomatoes et plébiscité par les spectateurs, ce nouvel opus a profité d’une belle stabilité en salle : une chute limitée à 53 % lors de sa deuxième semaine et deux week-ends consécutifs en tête du box-office américain. Des signaux qui témoignent d’un bouche-à-oreille positif et d’une adhésion durable du public – des critères aujourd’hui aussi essentiels que les recettes immédiates.

Lancement prometteur pour un nouvel univers partagé

Dans un contexte post-pandémique où les habitudes de consommation ont changé – sorties écourtées en salles, streaming en embuscade –, atteindre la place de film de super-héros le plus rentable de 2025 constitue déjà une réussite notable. Surtout, ce succès pose les bases d’un univers partagé plus cohérent : pas de précipitation à convoquer tous les grands noms du catalogue DC, mais une volonté assumée de prendre le temps d’installer les personnages et leurs relations. Parmi les éléments clés qui expliquent cette relance réussie :

Bouche-à-oreille positif

Mise en scène soignée par James Gunn

Soutien affirmé du studio pour la suite (Man of Tomorrow)

Ainsi, même avec des recettes légèrement inférieures à celles du passé, c’est bien une nouvelle dynamique – plus solide et mieux accueillie – qui semble s’installer autour du DCU version Gunn.