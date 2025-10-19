Trois ans après son annulation, le film Batgirl de DC reçoit une mise à jour porteuse d’espoir

Trois ans après la décision de Warner Bros d’annuler le film Batgirl, un nouvel élément vient raviver l’espoir autour du projet abandonné. Les dernières informations apportent une perspective inattendue sur l’avenir de ce long-métrage tant attendu par les fans.

Tl;dr L’annulation de Batgirl reste controversée chez les fans.

reste controversée chez les fans. Jacob Scipio évoque une lueur d’espoir pour sa sortie.

Le précédent de Coyote vs. Acme alimente cet espoir.

L’espoir renaît autour du film Batgirl

Il y a près de trois ans, la décision abrupte de Warner Bros. d’annuler le très attendu film Batgirl, alors quasiment achevé, avait provoqué un choc parmi les amateurs de l’univers DC. Prévu initialement pour une sortie sur HBO Max, le projet rassemblait un casting prometteur : Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser et même Michael Keaton. L’argument avancé par le studio ? Le film « ne fonctionnait tout simplement pas » et ne s’accordait pas avec la volonté de faire des productions DC de grands événements cinématographiques. Depuis, la communauté des fans n’a jamais véritablement digéré ce choix.

Lueur d’espoir selon Jacob Scipio

Pourtant, un regain d’espoir pointe à l’horizon. À l’occasion d’une interview accordée à The Direct, l’acteur Jacob Scipio, qui incarnait un personnage important dans le film, a confié avoir eu la chance de visionner le montage final : « C’était un film phénoménal… Je suis vraiment triste que le monde ne l’ait jamais vu. Mais sait-on jamais… Il y a toujours de l’espoir, surtout si les fans se mobilisent vraiment. » Ce témoignage laisse poindre une incertitude teintée d’optimisme quant au possible retour de Batgirl.

L’effet Coyote vs. Acme : un précédent encourageant ?

Ce sentiment est alimenté par ce qu’il s’est récemment passé avec un autre projet avorté du studio. Comme pour Batgirl, le film Coyote vs. Acme, inspiré du célèbre article « Coyote v. Acme » paru en 1990 dans The New Yorker, avait été mis de côté malgré son achèvement. Officiellement annulé en 2023 pour raisons fiscales — une manœuvre déjà vue avec Batgirl ou encore Scoob! Holiday Haunt — il a finalement été sauvé grâce à une mobilisation massive et à l’intervention de Ketchup Entertainment. Résultat : sa sortie est désormais programmée pour août 2026.

La trajectoire de Batgirl semble toutefois semée d’embûches supplémentaires : son statut dans l’univers DC, ainsi que les questions juridiques liées à son annulation utilisée comme déduction fiscale compliquent toute résurrection via une vente à un tiers.

L’influence des fans : quand la mobilisation paie-t-elle ?

Certes, rien n’est jamais totalement écrit à Hollywood. L’exemple du fameux « Snyder Cut de Justice League », libéré après une intense campagne des passionnés, rappelle qu’un élan populaire peut parfois inverser la vapeur. Mais dans le cas précis de Batgirl, entre enjeux juridiques et nouvelle stratégie pilotée par James Gunn et Peter Safran, rien ne garantit que la lumière se fera sur ce long-métrage tant désiré.