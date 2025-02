Coyote vs. Acme : la réaction parfaite de Will Forte face à l’annulation de son film

La réaction de Will Forte face à la décision de Warner Bros de mettre de côté son film achevé est tout simplement parfaite.

Tl;dr Will Forte exprime sa frustration face à l’annulation de Coyote vs. Acme.

Le film mélangeant animation et prises de vue réelles traite d’une poursuite judiciaire comique.

La non-diffusion du film suscite l’indignation du public et de l’industrie cinématographique.

Will Forte dénonce l’injustice face à l’annulation de « Coyote vs. Acme »

Will Forte, acteur principal du film Coyote vs. Acme, a exprimé son mécontentement face à la décision de la Warner Bros de mettre ce projet au placard. Dans une entrevue avec MovieWeb, Forte a dénoncé cette situation qu’il qualifie d’ « injuste et frustrante ».

Un film d’animation hybride soudainement interrompu

Coyote vs. Acme, une comédie judiciaire en prises de vue réelles et animation, a été annulée malgré plusieurs années de développement. Le film, qui raconte l’histoire de Wile E. Coyote, personnage emblématique des Looney Tunes, intentant un procès à la Corporation Acme pour l’échec de ses équipements, a été brusquement retiré du planning de sortie de la Warner Bros en 2023.

La réaction de l’industrie face à l’annulation

La mise à l’écart de Coyote vs. Acme, malgré son achèvement, a suscité l’indignation des professionnels du cinéma et des fans, qui se sont mobilisés pour demander sa diffusion. Le film a été proposé à d’autres distributeurs, mais sans succès. Cette situation a même attiré l’attention des législateurs américains qui ont critiqué la tendance de Warner Bros à annuler des films terminés pour des raisons fiscales.

L’espoir d’une diffusion future

En avril 2024, Warner Bros a laissé entendre que Coyote vs. Acme pourrait éventuellement être diffusé. Cependant, à moins qu’un autre studio ne conclue un accord avec Warner Bros, il est de plus en plus probable que le film ne voit jamais le jour. C’est une fin bien triste pour ce projet, qui a nécessité beaucoup de travail. Espérons que le film trouve un distributeur prochainement, sinon, cette situation pourrait ouvrir des discussions sur certaines pratiques commerciales et mener à des solutions pour prévenir ce genre de situation à l’avenir.