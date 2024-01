The Mothership : intégralement tourné, le film de science-fiction avec Halle Berry est annulé

Tourné en 2021, The Mothership a été annulé par Netflix en post-production, exacerbant une tendance négative dans le streaming.

Netflix annule The Mothership

Écrit et réalisé par Matthew Charman, The Mothership mettait en vedette Halle Berry aux côtés de Molly Parker et Omari Hardwick. Le film, qui a été tourné en 2021, racontait l’histoire de Sara Morse et de ses enfants qui découvrent qu’un objet alien sous leur ferme pourrait être lié à la disparition du mari de Sara.

La raison de l’annulation

Selon TheWrap, les sources ont déclaré que la raison de l’annulation est le processus de post-production prolongé du film de Netflix. Ce revers n’a pas affecté le partenariat de Halle Berry avec la plateforme de streaming, qui se poursuivra avec le prochain film The Union, un thriller d’action qui met également en vedette Mark Wahlberg.

Une tendance inquiétante

L’annulation de The Mothership perpétue une tendance négative des plateformes de streaming à ne pas diffuser des films terminés ou presque terminés. Des exemples notables de cette pratique ont été observés après que Warner Bros. a fusionné avec Discovery pour former Warner Bros. Discovery. À la suite de cela, leur service de streaming propriétaire Max a annulé le film à venir Batgirl, qui n’était pas encore terminé, et le prequel animé Scoob! Holiday Haunt, qui l’était.

Un espoir pour The Mothership ?

Toutefois, il existe des précédents où certains titres annulés ont trouvé une seconde vie. Par exemple, Warner Bros. Discovery a finalement décidé de ne pas annuler le film Coyote vs. Acme après que la décision a suscité l’indignation sur les réseaux. De même, la série annulée de Paramount+ Grease: Rise of the Pink Ladies est toujours disponible sur les plateformes VOD malgré son retrait du streaming. Cependant, il semble peu probable que The Mothership soit sauvé, à moins qu’un autre service de streaming ou studio soit prêt à payer pour terminer le film, ce qui semble peu probable compte tenu des perspectives limitées du box-office de 2024 en raison de nombreux retards liés à des grèves.