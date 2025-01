Warner Bros. prépare de nouveaux films Goonies et Gremlins pour raviver la nostalgie des années 80

Warner Bros. a décidé de raviver la nostalgie des années 80 en travaillant sur de nouveaux films Goonies et Gremlins, confirmant ainsi que notre fascination pour cette décennie est loin d'être terminée.

Renouveau des classiques du cinéma : Goonies et Gremlins

Préparez-vous à replonger dans votre enfance ! Selon une information révélée dans un article de Deadline, deux films cultes sont sur le point de faire leur grand retour : Goonies et Gremlins. Ces deux annonces viennent s’ajouter à une liste déjà bien fournie de projets cinématographiques sur lesquels Warner Bros. semble particulièrement enthousiaste.

Retour sur les Goonies

Pour l’instant, peu d’informations ont filtré concernant le nouveau film des Goonies. En septembre dernier, Martha Plimpton et Corey Feldman, deux des acteurs principaux du film original, avaient fermement démenti les rumeurs d’une suite potentielle. Plimpton avait déclaré : « Il n’y a pas de scénario pour Goonies 2, personne n’est ‘attaché’, Spielberg ne dirige pas, ce n’est pas réel. » À ce jour, nous ne savons pas si Feldman et Plimpton seront impliqués dans ce nouveau projet.

Gremlins : un troisième opus en préparation

Concernant Gremlins, nous en savons un peu plus. Le troisième opus de cette série culte serait en préparation depuis quelque temps, sous la direction de Chris Columbus, réalisateur bien connu de la saga Harry Potter. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne s’agit pas d’un reboot, mais d’un véritable troisième film. Columbus a déclaré en 2017 qu’il travaillait activement sur un scénario « tordu et sombre » avec l’écrivain Carl Ellsworth. En 2020, il a précisé qu’ils n’utiliseraient pas de CGI pour les gremlins, mais plutôt des marionnettes et des animatroniques traditionnels.