Skeleton Crew : la discrète nouvelle série Star Wars suscite de très bons premiers avis

Imaginez une aventure à la Amblin Entertainment des années 1980, agrémentée d'un soupçon du début de la saga Mandalorian.

Tl;dr Skeleton Crew, nouvelle série Star Wars, reçoit des critiques positives.

Comparée aux Goonies, cette série est qualifiée de « amusante » par les premiers spectateurs.

Jude Law révèle des règles strictes pour maintenir le canon de Star Wars.

La nouvelle étoile de l’univers Star Wars

Skeleton Crew n’a peut-être pas encore l’empreinte culturelle populaire de ses comparses Star Wars, The Mandalorian et Andor. Cependant, les premières réactions extrêmement positives à la nouvelle série Disney Plus pourraient bien la propulser sur votre radar.

Un voyage interstellaire palpitant

Skeleton Crew, qui met en vedette Jude Law et un groupe hétéroclite d’enfants perdus dans la galaxie, est qualifié de « divertissant » dans les premières réponses sur les réseaux sociaux. « Les deux premiers épisodes de Skeleton Crew sont tellement amusants !« , a déclaré l’auteur Nicola Austin. Les critiques et les téléspectateurs ne tarissent pas d’éloges, décrivant la série comme un « Goonies de l’espace » exaltant et hilarant.

Un retour aux sources pour la saga Star Wars

De manière inévitable, des comparaisons sont faites avec l’aventure enfantine classique de Richard Donner, The Goonies. Une grande partie du buzz initial salue le retour à une version plus épurée de Star Wars. Neil Vagg a décrit la nouvelle série Star Wars comme « une introduction brillante à Star Wars pour tous les jeunes dans le public« , tandis que Mark Newbold n’aurait « pas pu être plus heureux » de ce qu’il a vu jusqu’à présent.

Des règles strictes pour maintenir le canon

Skeleton Crew peut sembler libre et détendue dans son préambule, mais Jude Law nous informe qu’il existe de nombreuses règles à respecter pour maintenir le canon dans l’univers fictif de Star Wars. « Personne ne vous dit qu’il n’y a pas de boutons. C’est la règle – pas de boutons. Et pas de papier. Il y a certaines règles« , a déclaré Law, qui incarne Jod Na Nawood.