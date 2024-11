La réponse de Taika Waititi sur son film Star Wars laisse les fans plus perplexes que jamais

La récente réponse de Taika Waititi concernant son film Star Wars nous laisse plus perplexes que jamais et aiguise notre curiosité.

Tl;dr Le réalisateur Taika Waititi a été choisi pour développer un film Star Wars en 2020.

Malgré le manque de mises à jour, Waititi confirme que le projet n’est pas « mort ».

De nombreux projets Star Wars annoncés n’ont pas encore vu le jour.

Un réalisateur oscarisé aux commandes d’un Star Wars

En 2020, le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, qui a redonné vie au personnage de Thor grâce à son film Thor: Ragnarok en 2017, a été sélectionné par Lucasfilm pour développer un nouveau film de la franchise Star Wars. Cependant, plus de quatre ans après cette annonce, aucune mise à jour significative n’a été communiquée concernant ce projet.

Un projet Star Wars en attente ?

Dans une récente interview, Waititi a abordé le sujet de son projet Star Wars. Malgré l’absence de détails précis, le réalisateur a confirmé que le projet n’était pas nécessairement « mort ». Il a rappelé avoir déjà vu certains de ses projets subir des retards importants avant de finalement se concrétiser. Il a ainsi laissé entendre que le film Star Wars pourrait encore voir le jour.

Des projets Star Wars en suspens

Depuis l’annonce de ce projet, Waititi a développé les films Thor: Love and Thunder et Next Goal Wins, et a également travaillé sur les séries télévisées Our Flag Means Death et Time Bandits. Il est resté impliqué dans l’univers Star Wars, en prêtant sa voix au droïde IG-11 dans la série Disney+ The Mandalorian.

De son côté, Lucasfilm n’a pas été aussi prolifique en termes de productions cinématographiques. Depuis 2017, le studio a pris l’habitude d’annoncer des films pour ensuite les retarder indéfiniment ou les annuler. Cette tendance a commencé avec l’annonce de Rian Johnson comme réalisateur d’une nouvelle trilogie.

Des espoirs pour les fans de Star Wars

La liste des films Star Wars annoncés mais dont la production n’a pas significativement avancé comprend des projets de réalisateurs comme Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold, Shawn Levy, Donald et Stephen Glover, Patty Jenkins, et Dave Filoni. Simon Kinberg développerait également une trilogie de films. Par ailleurs, le film The Mandalorian & Grogu de Jon Favreau a commencé sa production plus tôt cette année.

Malgré ces incertitudes, le fait que Waititi n’ait pas déclaré que son projet était terminé laisse une lueur d’espoir aux fans de la franchise. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le film Star Wars de Taika Waititi.