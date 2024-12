Révélation : Gizmo, le célèbre Gremlins, était à l’origine un monstre meurtrier

L'auteur de Gremlins confirme qu'à l'origine, Gizmo se transformait en monstre, causant plus de morts qu'il ne l'a finalement fait dans la version finale du film.

Un film moins effrayant que prévu

Le film culte Gremlins, qui a su séduire le public avec son mélange unique d’horreur et de joie festive, aurait pu être bien plus terrifiant. En effet, le scénariste Chris Columbus avait à l’origine imaginé un film bien plus sombre, avec notamment des scènes de morts choquantes. Le film que nous connaissons aujourd’hui, centré sur le personnage de Billy Peltzer qui reçoit un mystérieux cadeau de Noël, un Mogwaï, est bien plus doux que le script initial.

Des scènes chocs supprimées

Columbus a révélé lors d’une interview avec Vanity Fair que son premier script contenait des éléments beaucoup plus noirs et choquants. Par exemple, la mère de Billy ne survit pas à l’attaque des Gremlins et le chien de la famille, Barney, connaît un sort bien plus tragique que celui que nous voyons à l’écran. Ces éléments auraient donné une toute autre dimension au film.

Un changement de cap pour Gizmo

Peut-être le changement le plus important est celui concernant Gizmo, le Mogwaï adorable qui est devenu l’emblème de la franchise. Dans le script original de Columbus, Gizmo se transformait en Gremlin dès le début du film. Cependant, le producteur Steven Spielberg a insisté pour que Gizmo reste un personnage sympathique tout au long du film.

Columbus, qui travaille aujourd’hui en tant que producteur sur Nosferatu, admet que son manque d’expérience à l’époque l’a empêché de défendre plus fermement sa vision. Cependant, il estime que le film Gremlins, malgré ses modifications, a conservé une part de noirceur.

Un succès malgré tout

Les changements apportés au script ont finalement réussi à faire de Gremlins un classique des fêtes de fin d’année, parvenant à équilibrer les éléments d’horreur et le divertissement familial. Le film a connu un tel succès qu’il a donné naissance à une franchise, comprenant une suite, des émissions télévisées et divers produits dérivés.