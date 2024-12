Willem Dafoe : une histoire avec Nosferatu avant le nouveau film

Avant de jouer dans le nouveau film, Willem Dafoe avait déjà une histoire fascinante avec le personnage légendaire de Nosferatu.

Tl;dr Une nouvelle version de Nosferatu avec Willem Dafoe arrive dans les cinémas.

Dafoe, connu pour son rôle de Green Goblin, jouera un chasseur de vampires.

L’acteur a déjà joué dans une adaptation de Dracula en 2000.

Une nouvelle interprétation du classique Nosferatu

Une nouvelle version de Nosferatu, le classique de 1922, est sur le point de terrifier les spectateurs des salles obscures. Le grand Willem Dafoe, célèbre pour son rôle de Green Goblin dans Spider-Man, s’apprête à incarner un chasseur de vampires dans cette nouvelle mouture.

Curieusement, Dafoe n’est pas un étranger à ce projet. En effet, il a déjà exploré le monde de Dracula, l’œuvre de Bram Stoker, lorsqu’il a joué dans Shadow of the Vampire en 2000, un film qui retrace de manière fictive la réalisation du Nosferatu original.

Willem Dafoe : un acteur aux multiples facettes

Willem Dafoe est bien connu dans l’industrie hollywoodienne. Ayant commencé sa carrière dans les années 1980, il s’est rapidement fait un nom. Outre les premières adaptations de Spider-Man (2002-2007) et Spider-Man: No Way Home (2021), il a joué dans de nombreux films marquants tels que Platoon (1987), Wild at Heart (1990), American Psycho (2000), The Hunter (2011), The Grand Budapest Hotel (2014), The Florida Project (2017), At Eternity’s Gate (2018), ainsi que les plus récents Poor Things (2023) et Beetlejuice Beetlejuice (2024).

Dafoe a également été nominé à plusieurs reprises aux Oscars et aux Golden Globes, dont deux pour Shadow of the Vampire. Si un acteur semble parfaitement choisi pour cette nouvelle production, c’est bien lui.

Un rôle aux antipodes pour Dafoe

Dans le film de 2000, Dafoe ne jouait pas un remake du classique, mais une version où un réalisateur, voulant adapter l’histoire de Nosferatu, décide d’engager un véritable vampire pour le rôle. Lors du casting pour la nouvelle version, il a été annoncé qu’il jouerait le rôle inverse de celui qu’il tenait dans les années 2000. Au lieu d’incarner un vampire, il se glisse maintenant dans la peau de son ennemi, le Professeur Albin Eberhart Von Franz, un chasseur des créatures de la nuit.

Alors que le Nosferatu de Robert Eggers est déjà un succès critique, il est fort probable que Dafoe vole la vedette. Nosferatu sortira en salles le 25 décembre 2024.