Beetlejuice 2 : Confirmation d’une des théories les plus sombres des fans de Tim Burton

Le retour de Beetlejuice 2 pourrait confirmer une théorie de fans assez sombre issue du premier film de la franchise. Allez-vous être surpris par cette tournure inattendue ?

Tl;dr Le film Beetlejuice 2 confirmerait une théorie sombre des fans.

Une théorie suggère que Beetlejuice est mort par suicide.

Le script original de Beetlejuice montrait sa mort.

Beetlejuice 2 pourrait enfin expliquer comment Beetlejuice est mort.

Au retour de Beetlejuice : une théorie sombre des fans à confirmer

Le long-attendu Beetlejuice 2 fait enfin son apparition, et avec lui, la possibilité de confirmer l’une des théories les plus sombres des fans de Tim Burton. Malgré son ton comique, Beetlejuice regorge d’une abondance de lore et de règles surnaturelles qui ont donné naissance à une multitude de théories de fans. Une en particulier tente de résoudre une énigme majeure autour du bio-exorciste titulaire et, bien qu’extrêmement sombre, Beetlejuice 2 a l’opportunité de la confirmer.

Une théorie noire sur Beetlejuice

La plus sombre des théories des fans de Beetlejuice suggère que Beetlejuice serait mort par suicide. Le film ne révèle jamais comment Beetlejuice est mort. Néanmoins, des indices ont permis aux fans d’élaborer cette théorie morose. Certains pensent que Beetlejuice aurait mis fin à ses jours, une information qui n’est pas explicitée dans le film.

Le script original de Beetlejuice

Le script original de Beetlejuice, bien plus sombre, montrait en réalité la mort du personnage. Cependant, la version finale de Beetlejuice ne présente pas de marques de suicide sur sa forme d’outre-tombe, contrairement aux autres personnages morts du film. Ainsi, la question de la mort de Beetlejuice reste en suspens.

Beetlejuice 2 : une occasion de lever le voile

Avec le retour de Tim Burton dans l’univers de Beetlejuice pour la suite, Beetlejuice 2 a enfin l’occasion d’expliquer comment le personnage est mort. Le film pourrait confirmer cette théorie des fans, révélant l’histoire originale de la mort de Beetlejuice. Cela pourrait expliquer comment et pourquoi Beetlejuice a mis fin à ses jours, quand il l’a fait, et pourquoi sa forme d’outre-tombe ne présente pas sa cause de décès.