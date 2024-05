Sydney Sweeney incarnera une boxeuse dans son nouveau film

Le prochain rôle de Sydney Sweeney la voit enfiler les gants de boxe pour retracer la carrière de Christy Martin.

Tl;dr Sydney Sweeney jouera dans un biopic sur la boxe.

Elle incarnera Christy Martin, célèbre boxeuse américaine des années 1990.

Le film, sans titre pour l’instant, sera réalisé par David Michôd.

Ce rôle marque une évolution importante dans la carrière de Sweeney.

De Euphoria au ring

La comédienne américaine Sydney Sweeney, deux fois nominée aux Emmy et bien connue pour ses rôles dans les séries Euphoria et The White Lotus, se prépare à une nouvelle aventure cinématographique. Selon Deadline, l’actrice incarnera Christy Martin, la boxeuse américaine la plus célèbre des années 1990, dans un biopic réalisé par David Michôd.

Sydney Sweeney Getting Into The Ring To Portray Trailblazing Boxer Christy Martin For Director David Michod, Black Bear & Anonymous Content; Actress Is “Itching To Start Training” For Role — Cannes Market Hot Project https://t.co/9tSmZ58uVy — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 8, 2024

Une histoire de résilience et de détermination

Le film racontera l’ascension de Christy Martin, souvent comparée à une “Rocky au féminin“. L’histoire de Christy Martin n’est pas seulement celle d’une sportive accomplie, c’est aussi celle d’une femme qui a surmonté les stéréotypes de genre et qui s’est battue contre les abus émotionnels, physiques et financiers.

Sydney Sweeney : J’ai pratiqué la lutte et le kickboxing de 12 à 19 ans. J’ai hâte de retourner sur le ring, de m’entraîner et de transformer mon corps. L’histoire de Christy Martin n’est pas légère, elle est physiquement et émotionnellement exigeante. Mais j’aime me défier moi-même. David Michôd : J’ai l’habitude de faire des films sur des hommes endommagés et je voulais faire un film sur une femme avec une énergie féroce en elle. Quand j’ai découvert l’histoire de Christy Martin il y a deux ans, j’ai su que je l’avais trouvée.

Une évolution de carrière significative

Ce nouveau rôle est une occasion majeure pour Sydney Sweeney, dont la carrière a explosé ces dernières années. Elle a commencé par des apparitions dans des séries comme Grey’s Anatomy et The Middle, avant d’obtenir un rôle principal dans la série Everything Sucks! en 2018. Sa participation à Euphoria en 2019 l’a propulsée vers la célébrité.