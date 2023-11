Reprise du tournage de Beetlejuice 2 après la fin de la grève SAG-AFTRA

Le tournage tant attendu de Beetlejuice 2 de Tim Burton, qui avait été interrompu à cause de la grève de SAG-AFTRA, a repris du service à Melrose, Massachusetts. Qu'attendons-nous de cette suite ?

Tl;dr Le tournage de “Beetlejuice 2” reprend après la grève SAG-AFTRA.

Le film est réalisé par Tim Burton avec un casting star.

Le tournage se déroule à Melrose, Massachusetts.

La sortie est prévue pour septembre 2024, malgré des rumeurs de report.

La reprise du tournage de “Beetlejuice 2”

Le rideau se lève à nouveau sur le plateau de “Beetlejuice 2”, la suite tant attendue du classique de Tim Burton. Le tournage, qui avait été presque entièrement réalisé avant une grève de la SAG-AFTRA, a récemment repris à Melrose, dans le Massachusetts, selon les informations de CBS Boston.

Un casting étoilé pour une suite attendue

Derrière la caméra, on retrouve Tim Burton, à la réalisation, et les co-créateurs de “Wednesday”, Miles Millar et Alfred Gough, au scénario. L’équipe est complétée par un casting de choix : Michael Keaton reprend son rôle emblématique de Beetlejuice, accompagné de Winona Ryder et Catherine O’Hara. De nouveaux visages font également leur apparition, avec notamment Monica Bellucci et Justin Theroux.

Des préparatifs mystérieux pour une fin de tournage

Des maisons de Melrose ont été aperçues parées de décorations d’Halloween, alimentant les spéculations sur la fin prochaine du tournage. Cependant, le Bureau du film du Massachusetts n’a pas confirmé ces informations à CBS Boston.

Une sortie prévue pour 2024

Malgré les rumeurs d’un report de la sortie du film à 2025, il semble que le studio envisage toujours une sortie pour septembre 2024. L’absence de concurrence sérieuse au box-office pour cette date pourrait jouer en faveur de “Beetlejuice 2”.