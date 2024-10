Pourquoi la saison 2 de Gremlins change de décor et de lieu ?

Découvrez pourquoi la saison 2 de Gremlins a changé de décor et de lieu par rapport aux Secrets de Mogwai.

Tl;dr La saison 2 de Gremlins: The Wild Batch change de lieu.

Les personnages principaux poursuivent le méchant de la saison 1 à San Francisco.

Le changement de lieu introduit de nouveaux personnages et enjeux.

Un nouveau départ pour Gremlins: The Wild Batch

La nouvelle saison de Gremlins: The Wild Batch, suite de la célèbre série d’animation Gremlins: Secrets of the Mogwai, nous transporte dans une toute nouvelle atmosphère. Après avoir sauvé Shanghai d’une invasion de Gremlins, Sam, Elle et Gizmo se lancent dans une nouvelle aventure, cette fois-ci loin de leur terre natale.

Un voyage transpacifique

La saison 1, qui se déroulait dans le Shanghai des années 1920, nous avait fait découvrir un environnement inédit dans l’univers des Gremlins. Cependant, la menace représentée par le maléfique Mogwai et ses complices magiques n’est pas terminée. Ils doivent maintenant suivre le méchant de la saison 1, Noggin, qui s’est caché dans un navire en direction de San Francisco. Craignant une nouvelle déferlante de Gremlins, Sam et Elle décident de se rendre aux États-Unis et de rallier de nouveaux alliés pour mettre fin aux agissements de Noggin.

San Francisco, une nouvelle toile de fond

Le déplacement du décor à San Francisco a un impact majeur sur la série, en influençant le type d’histoires que l’on peut raconter. Un épisode entier est consacré à la prison d’Alcatraz de San Francisco, où Sam et Elle se lient d’amitié avec un détenu, avant de découvrir que la prison est dirigée par des gardiens morts-vivants. Leur nouveau camarade, Chang, interprété par Simu Liu, devient un personnage clé de Gremlins: The Wild Batch, les guidant à travers la ville et le pays.

De plus, le plan diabolique de Noggin se concentre sur le quartier chinois de San Francisco, qu’il a réussi à dominer. Les épisodes nous offrent des flashbacks montrant comment Noggin a réussi à prendre le contrôle, établissant ainsi sa position de puissant antagoniste dans Gremlins: The Wild Batch.