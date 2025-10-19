Will Smith et son grave accident sur le tournage de I, Robot

Une chute à 80 km/h sur une moto a failli tourner au drame pour l'acteur américain Will Smith.

Tl;dr Will Smith a eu un grave accident à moto sur le tournage de I, Robot en 2004, perdant connaissance après avoir percuté un mur à 80 km/h.

L’incident a été gardé secret auprès de sa femme Jada Pinkett Smith, qui a découvert la vérité plus tard et a exprimé sa colère.

Marqué par l’accident, Will Smith est resté éloigné des motos pendant dix ans, ne remontant en selle qu’en 2018 pour Gemini Man.

Un accident passé sous silence

Lorsque Will Smith s’engage dans un projet, il n’hésite pas à repousser les limites – parfois jusqu’à flirter avec le danger. Sur le plateau du film de science-fiction I, Robot, sorti en 2004 et réalisé par Alex Proyas, l’acteur s’est ainsi retrouvé propulsé hors d’une moto lors d’un tournage de cascade à grande vitesse. L’accident, particulièrement violent, aurait pu avoir des conséquences dramatiques : selon ses propres mots rapportés en 2018, il aurait perdu connaissance durant près de deux minutes après avoir percuté un mur à près de 80 km/h.

Des risques… et des non-dits familiaux

Ce qui frappe, c’est que cet épisode a longtemps été gardé secret. Plutôt que d’alerter immédiatement sa femme, l’actrice Jada Pinkett Smith, l’interprète de Del Spooner dans le film a préféré rentrer chez lui comme si de rien n’était. Ce choix, il le regrettera plus tard, mais sur le moment, il minimisait la gravité de ses blessures – quelques contusions en apparence seulement. Pourtant, au fil du temps, sa compagne découvrira la vérité et exprimera sans détour sa colère face à la prise de risques inconsidérée : « Il a perdu le contrôle dans un virage et est allé dans un mur… Je n’étais vraiment pas contente : pourquoi était-il sur une moto ? », confia-t-elle alors à la presse irlandaise.

Dix ans loin des deux-roues

Marqué par ce souvenir traumatique, Will Smith restera longtemps éloigné des motos. Ce n’est qu’en 2018, lors du tournage du film Gemini Man, qu’il remontera enfin en selle pour les besoins d’une scène. Il l’avouera lui-même dans une vidéo postée sur Instagram (plus tard supprimée mais archivée) : cette reprise fut teintée d’appréhension et d’émotion. La peur était encore là, palpable.

Une adaptation librement inspirée d’Isaac Asimov

À noter que si I, Robot évoque l’univers d’Isaac Asimov, son intrigue s’éloigne largement du recueil originel publié en 1950. Là où Isaac Asimov posait les bases éthiques fondamentales via ses célèbres Trois Lois de la robotique, le film privilégie scènes d’action et suspense policier futuriste – quitte à reléguer la dimension philosophique au second plan.

Pour l’anecdote ou la prudence des futurs cascadeurs : même les superstars ne sont pas invincibles face aux cascades mécaniques hollywoodiennes.