Le réalisateur de Conjuring 4 fait une annonce inattendue après un box-office historique

Le réalisateur du quatrième volet de la saga Conjuring a récemment dévoilé une mise à jour inattendue concernant l’avenir de la franchise, alors que le dernier film a battu des records d’entrées au box-office, confirmant le succès international de la série horrifique.

Une page se tourne pour The Conjuring Universe

C’est un phénomène qui aura marqué le cinéma d’horreur : depuis plus de dix ans, The Conjuring Universe a engrangé plus de deux milliards de dollars au box-office mondial. Pourtant, avec la sortie fracassante de The Conjuring: Last Rites, le studio Warner Bros. semble décidé à tourner la page sur les célèbres enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren. Le réalisateur Michael Chaves, s’exprimant récemment auprès de ComicBook, ne laisse planer aucun doute : «C’est terminé. C’est le dernier chapitre… c’est pour cela que nous l’avons appelé “Last Rites”. Il n’y aura pas d’autres films Conjuring. C’est absolument la fin.»

Derniers adieux… ou faux clap de fin ?

La communication autour de ce volet final semblait claire : il s’agissait du dernier tour de piste pour les Warren sur grand écran. Mais difficile d’imaginer que le studio enterre définitivement une marque aussi rentable. D’autant plus que les premiers chiffres sont éloquents : Last Rites a pulvérisé tous les pronostics lors de son lancement, établissant même plusieurs records dès son premier week-end d’exploitation.

Pourtant, derrière cet épilogue, l’avenir du Conjuring Universe pourrait bien s’écrire ailleurs. Déjà, une série télévisée destinée à HBO Max est en développement. À sa tête, la showrunneuse Nancy Won, assistée par les scénaristes Peter Cameron et Cameron Squires. Aucune information officielle n’a filtré quant au scénario, mais ce nouveau format pourrait offrir un second souffle créatif à l’univers — surtout après l’accueil mitigé réservé aux derniers films.

L’héritage des spin-offs et la tentation du renouveau

Impossible d’ignorer le potentiel colossal des spin-offs, tels que Annabelle ou encore The Nun, qui ont prouvé qu’il existe un public fidèle au-delà des seules histoires centrées sur les Warren. Rien n’interdit donc à Warner Bros. de continuer à explorer cette veine lucrative ; il ne serait pas surprenant qu’un nouveau projet parallèle voit le jour prochainement pour tester l’appétit des fans.

Voici quelques pistes envisagées par le studio :

Nouvelles suites ou dérivés autour des personnages secondaires déjà établis.

Lancement éventuel d’un concept inédit dans le même univers surnaturel.

L’après-Conjuring : place à l’originalité ?

Si cette conclusion permet aux Warren de tirer leur révérence sans s’essouffler davantage – les deux derniers opus ayant rencontré des critiques partagées – elle ouvre aussi la porte à une autre ambition : celle de retrouver l’étincelle des grands succès originaux d’horreur. Cette année encore, des titres comme Sinners et Weapons, portés par la vision unique de leurs auteurs, ont séduit le public. Peut-être y a-t-il là une invitation pour le studio à repenser ses priorités et oser dénicher le prochain phénomène du genre…