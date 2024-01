Sony produit un film basé sur Until Dawn

L'équipe qui a produit Annabelle: Creation travaille actuellement à adapter le jeu d'horreur de Supermassive pour le cinéma.

Tl;dr Sony prépare une adaptation cinématographique du jeu “Until Dawn”.

Le réalisateur sera David F. Sandberg, le script est repris par Gary Dauberman.

“Until Dawn” est un jeu d’horreur interactif avec une multitude de fins possibles.

C’est dans le cadre de multiples adaptations de jeux en films ou séries par Sony.

Sony : Le choix surprenant de “Until Dawn” pour le grand écran

Dans un souci constant de proposer une nouvelle expérience à leurs fans, Sony est sur les préparatifs d’une nouvelle adaptation cinématographique. Le géant du jeu vidéo a choisi le célèbre jeu d’horreur interactif “Until Dawn”, une décision qui montre une volonté d’explorer son large catalogue de jeux.

L’Univers d'”Until Dawn” côtoiera Hollywood

L’annonce de cette décision a été rendue officielle par The Hollywood Reporter, indiquant que la réalisation du film sera confiée à David F. Sandberg. Il s’agit du connu directeur qui a dirigé des longs métrages tels que “Lights Out” et les films de la saga “Shazam!”. Le script original, écrit par Blair Butler, sera revu et corrigé par Gary Dauberman, collaborateur de longue date de Sandberg.

Un défi d’adaptation pour un jeu aux multiples fins

Adapter “Until Dawn“ représente un véritable défi. Ce jeu d’horreur à la trame narrative ramifiée mène un groupe de huit jeunes tentant de survivre une nuit sur une dangereuse montagne. Selon les décisions prises pendant le jeu, certains personnages peuvent même ne pas survivre jusqu’au petit matin.

Le jeu étant doté de plusieurs centaines de fins possibles, il est évident que l’adaptation cinématographique ne peut suivre tous ces chemins. Il sera donc intéressant de voir quelle direction l’équipe de production prendra.

Un choix parmi de nombreuses adaptations en cours

Avec cette nouvelle adaptation, Sony continue à transformer ses jeux en longs métrages ou en séries télévisées. On peut citer “Uncharted”, “Gran Turismo”, “Twisted Metal” et “The Last of Us” comme des exemples de cette tendance. D’autres adaptations, comme “Ghost of Tsushima”, “Horizon: Zero Dawn”, “God of War” sont en cours.