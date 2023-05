Le développeur d'Until Dawn travaille sur un spin-off de Dead by Daylight. L'avenir de la franchise s'annonce déjà bien rempli.

Behaviour Interactive a révélé l’avenir de la franchise Dead by Daylight (DbD), avec deux jeux spin-off supplémentaires. Le projet le plus intrigant des deux est peut-être celui développé par Supermassive Games. Si l’on ne sait que très peu de choses à son sujet, le studio aurait repris la formule des très réussis Until Dawn et The Quarry.

Il s’agira d’une histoire solo interactive avec un nouveau casting de personnages qui offrent “une expérience narrative intense pleine de choix cruciaux dans le décor de Dead by Daylight“, selon Behaviour. Nous devrions en apprendre davantage dans les mois à venir.

L’autre spin-off en développement est un jeu de coopération par Midwinter Entertainment, qui a rejoint Behaviour l’année dernière. Ce jeu, dont le projet est encore à ses débuts, se concentrera sur les thèmes de l’avidité et de la soif de puissance. Vous pourrez faire équipe avec un maximum de trois joueurs.

Ces deux jeux font suite à Hooked On You, un jeu de simulation de rencontre dans l’univers de Dead by Daylight arrivé l’année dernière. Une adaptation pour le grand écran est aussi en préparation. Behaviour et ses partenaires cherchent actuellement un réalisateur et un scénariste pour ce projet.

Behaviour avant encore davantage à dire pour cette présentation du septième anniversaire de DbD. Notamment en ce qui concerne les collaborations pour des items cosmétiques, avec les groupes Slipknot et Iron Maiden. Ikumi Nakamura, ancien directeur créatif de Ghostwire: Tokyo, a dessiné certains items de DbD.

De côté du gameplay, nous avons pu avoir un aperçu du prochain chapitre de DbD, qui sera disponible le 13 juin. End Transmission apportera une touche d’horreur et science-fiction au jeu, avec une nouvelle map sur une autre planète qui n’est pas sans rappeler ATropos de Returnal. Le prochain tueur, La Singularité, “est un amalgame monstrueux de matière organique restructurée et de pièces de machines cherchant à devenir la forme de vie parfaite”, explique Behaviour. Le survivant s’appelle Gabriel Soma, un technicien.

Dans le courant de l’année prochaine, Behaviour prévoit d’ajouter quatre chapitres, dont End Transmissions et deux autres qui introduiront deux tueurs d’autres franchises dans DbD. En plus de cela, il y aura deux chapitres additionnels uniquement avec des survivants. L’un d’entre eux sera nul autre que Nicolas Cage.

L’acteur américain jouera son propre rôle. Nicolas Cage “a été suffisamment généreux pour enregistrer chaque grognement, cri et effort que vous entendrez dans Dead by Daylight“, déclarait Mathieu Côté, responsable des partenariats pour le jeu, aux journalistes présents durant l’événement. Nous en saurons davantage à ce sujet le 5 juillet prochain.