Nicolas Cage arrive dans le jeu Day by Daylight

Ces derniers temps, certains jeux vidéo signent des personnalités de renom pour faire des apparitions, à des degrés variés. Il peut s’agir de prêter simplement ses traits pour un skin, mais cela va parfois plus loin. Ce sera le cas, par exemple, dans un jeu très apprécié des fans, Dead by Daylight, avec un acteur extrêmement populaire en la personne de Nicolas Cage. Explication.

Nicolas Cage apparaîtra en effet bientôt dans Dead by Daylight. L’acteur apportera sa touche d’excentricité que l’on aime tant et une barbe façon Billy Mays dans ce jeu de survie multijoueur, comme l’a annoncé récemment sur Twitter, à la surprise générale, Behavior Interactive. “Il n’y a rien de plus puissant que l’imagination”, déclare Nicolas Cage dans le teaser très à propos. “Celle-ci peut façonner le tissu de la réalité, transformer tout ce que vous croyez savoir.”

Nicolas Cage se placera lui-même dans le rôle d’un Survivant, selon Eurogamer. “Après de très nombreuses récompenses et plus d’une centaine de films tournés aux quatre coins du globe, Nicolas Cage a déjà tout fait et tout vu – ou tout du moins est-ce ce qu’il pensait”, peut-on lire dans un bref communiqué. “Sur un plateau, alors qu’il tournait le rôle d’une vie, sa performance convoque L’Entité, un être malveillant doté d’une puissance incommensurable. L’acteur se retrouve alors rapidement embarqué dans un brouillard mystique, contraint de survivre face à une horde de terrifiants tueurs, plus mortels encore que la plus cinglante des critiques de film.”

Il s’agit là de la dernière introduction en date d’un personnage extérieur dans le populaire jeu d’horreur. Après une star de la K-Pop, Freddy Krueger, Leatherface, Ash Williams de Evil Dead et un cadre tech pro-surveillance à outrance, ce sera donc Nicolas Cage. Les développeurs du jeu, qui décrivant l’apparence de l’acteur américain comme “la performance d’une vie”, précisent que nous en saurons davantage le 5 juillet. Patience !