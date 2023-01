Renfield dévoile le Dracula de Nicolas Cage

La comédie d'horreur Renfield mettra en scène la relation toxique entre Dracula et son assistant.

Réalisé par Chris McKay à partir d’un scénario de Ryan Ridley et basé sur une idée originale de Robert Kirkman, Renfield prend place dans un conte de monstres moderne mettant en scène le fidèle serviteur de Dracula. Nicholas Hoult incarne Renfield, l’assistant torturé du patron le plus narcissique de l’histoire, Dracula qui est interprété par Nicolas Cage. Renfield est obligé de se procurer les proies de son maître et d’exécuter tous ses ordres, même les plus abjects. Mais maintenant, après des siècles de servitude, Renfield est prêt à voir s’il y a une vie en dehors de l’ombre du Prince des Ténèbres…

Un trailer pour Renfield

Renfield sortira dans les salles obscures dès le 14 avril prochain aux Etats-Unis et le 31 mai prochain en France. Le film mettra également en vedette Nora “Awkwafina” Lum (The Farewell, Marvel’s Shang-Chi and the Legend of Ten Rings), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) et Adrian Martinez (The Secret Life of Walter Mitty, Focus) et Shohreh Aghdashloo (House of Saddam, House of Sand and Fog).

Chris McKay assure la production aux côtés de l’équipe cinématographique de Skybound Entertainment, dont Robert Kirkman, David Alpert, Bryan Furst et Sean Furst, tandis que sa propre partenaire de production, Samantha Nisenboim, assure la production exécutive.