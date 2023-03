Dead by Daylight : une adaptation pour le cinéma est en préparation

Un film Dead by Daylight est en préparation. Les studios Atomic Monster et Blumhouse ainsi que Behaviour Interactive sont aux manettes.

Un film Dead by Daylight est en préparation. Les studios de production Atomic Monster et Blumhouse se sont associés au studio de jeu vidéo Behaviour Interactive, à qui l’on doit le jeu, pour superviser cette adaptation pour le grand écran du jeu d’horreur multijoueur. De plus, les entreprises ont déjà commencé à chercher un réalisateur et un scénariste alors que Hollywood veut profiter pleinement du nouvel engouement pour les adaptations de jeux vidéo constaté depuis quelque temps – et récemment avec la très réussie série The Last of Us de HBO -.

Un film Dead by Daylight est en préparation

“Nous ne pourrions être plus excités de travailler avec Jason Blum et James Wan, deux géants de l’industrie du film d’horreur, pour étendre l’univers de Dead by Daylight“, déclarait Stephen Mulrooney, vice-président de Behaviour Interactive. “Chez Behaviour, notre devise est de créer des moments uniques, ensemble, pour toujours. Atomic Monster et Blumhouse sont les partenaires idéaux pour que Dead by Daylight réussisse une entrée fracassante sur le grand écran.”

Le jeu est un jeu d’horreur / survie depuis son lancement en 2016. Ce titre multijoueur à un contre quatre sépare les équipes, d’un côté les survivants, de l’autre, le tueur ; les survivants doivent essayer d’activer des générateurs et s’échapper tandis que le tueur doit les traquer. Au fil des années, des DLC ont été ajoutés, lesquels ont permis d’introduire des monstres bien connus comme Freddy Krueger, Pinhead, Leatherface, Ash Williams de Evil Dead ou encore une cadre d’entreprise dans la tech avec un penchant pour la surveillance. Et il y a même un spinoff de simulation de rencontre amoureuse qui arrivera cette année.

Les studios Atomic Monster et Blumhouse ainsi que Behaviour Interactive sont aux manettes

Mulrooney va coproduire le film aec le PDG d’Atomic Monster, James Wan – qui a déjà réalisé The Conjuring et Insidious – et le PDG de Blumhouse, Jason Blum. Blumhouse, à qui l’on doit Paranormal Activity et The Black Phone, devrait fusionner avec Atomic Monster ; l’accord a été annoncé l’année dernière et devrait être finalisé cet été.