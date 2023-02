PlayStation Plus : les jeux de février 2023 avec Evil Dead, OlliOlli World, Beyond Light et Mafia Definitive Edition

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de février 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour février 2023 est composé d’affrontements contre des démons dans un multijoueur asymétrique, du skate dans un monde coloré, la découverte d’une extension de Destiny 2 et un voyage au temps de la prohibition. Evil Dead, OlliOlli World, Beyond Light et Mafia Definitive Edition seront disponibles du 7 février au 6 mars prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 et Axiom Verge 2 jusqu’au lundi 6 février prochain.

Your PlayStation Plus games for February have been revealed: 🪐 Destiny 2: Beyond Light

🧟 Evil Dead: The Game

🛹 OlliOlliWorld

🕵️‍♂️ Mafia: The Definitive Edition Full details: https://t.co/mCEYNOAWug pic.twitter.com/7erOZPcvI4 — PlayStation (@PlayStation) February 1, 2023

Offerte aux membres PlayStation Plus sur PS5 depuis 2020, le PlayStation Plus Collection ne sera plus disponible à partir du 9 mai prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de février 2023

Evil Dead : Mettez-vous dans la peau d’Ash Williams ou un de ses amis de la cultissime franchise Evil Dead, et conjuguez vos efforts dans un jeu d’action multijoueur en coopération et en JcJ à l’intensité infernale ! Formez une équipe de quatre survivants et explorez, pillez, fabriquez et trouvez les objets requis pour sceller la brèche entre les mondes, dans un jeu inspiré des trois films originaux Evil Dead ainsi que de la série télévisée originale Ash vs Evil Dead. Battez-vous dans le camp des forces du bien ou prenez le contrôle du puissant démon de Kandar pour traquer Ash et les autres joueurs en prenant possession des Cadavéreux, des objets de l’environnement et même des survivants, et consumez leurs âmes sans pitié !

OlliOlli World : Enchaînez les grinds et les tricks pour tenter d’approcher les mythiques dieux du skate dans votre quête pour atteindre le Gnarvana, avec ce jeu de plateforme et de skateboard bourré d’action et de personnalité. Remplissez des missions et des défis dans un monde étrange et merveilleux, et faites-vous quelques amis en chemin. Vivez une expérience riche et accessible en toute liberté, et profitez du gameplay fluide et original. Développé par Roll7, studio indépendant aux multiples récompenses (notamment aux BAFTA), OlliOlli World est le troisième opus de la série acclamée par la critique OlliOlli

Beyond Light : Embarquez dans une nouvelle aventure dans l’univers de science-fiction dément de Destiny 2 avec cette extension du jeu de tir et d’action multijoueur. Les Gardiens vont explorer Europe, apprendre à maîtriser le nouveau pouvoir élémentaire de la stase et récupérer de puissants équipements exotiques en affrontant la Kall déchue des Ténèbres, Vigris

Mafia Definitive Edition : Explorez un paysage urbain des années 30, recréé avec l’architecture, les voitures et la culture de l’entre-deux-guerres… et intégrez le milieu sordide de la pègre dans ce remake du jeu original de 2002. Faites-vous une place au sein de la mafia au temps de la prohibition. Après une altercation avec la pègre, Tommy Angelo, un chauffeur de taxi, plonge dans le crime organisé. D’abord réticent à l’idée de travailler pour la famille criminelle des Salieri, Tommy succombe rapidement à l’appât du gain