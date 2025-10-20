Beast of Burden : le virage audacieux de Daniel Radcliffe

Dans ce thriller criminel porté par Daniel Radcliffe, l’acteur britannique s’éloigne radicalement de son rôle emblématique de Harry Potter, offrant une performance intense qui bouleverse l’image que le public se fait de lui.

Tl;dr Daniel Radcliffe, bien que célèbre pour Harry Potter, a construit une carrière variée et audacieuse au cinéma et sur scène.

Il a exploré des rôles éclectiques, de comédies romantiques à des films insolites comme Swiss Army Man, The Lost City ou le thriller Beast of Burden.

Sur les planches, il s’est distingué par des performances exigeantes et a remporté un Tony Award en 2024, confirmant son talent au-delà de l’univers de Poudlard.

Une carrière au-delà de la saga Harry Potter

Difficile de dissocier Daniel Radcliffe de son interprétation du célèbre sorcier, tant la saga cinématographique Harry Potter a marqué toute une génération. Pourtant, réduire le parcours de l’acteur britannique à ce seul rôle serait passer à côté d’une filmographie riche et audacieuse. Si l’image du « garçon qui a survécu » lui colle encore à la peau, surtout alors qu’une nouvelle adaptation par HBO est attendue en 2027 avec un autre visage pour Harry, il faut souligner que Daniel Radcliffe s’est donné les moyens de se réinventer.

Des choix éclectiques et surprenants

Après avoir raccroché la cape en 2011, Daniel Radcliffe n’a pas hésité à multiplier les expériences, aussi bien sur scène qu’à l’écran. On le retrouve ainsi dans des comédies romantiques comme What If?, mais aussi dans des films insolites tels que Swiss Army Man, où il campe un cadavre aux pouvoirs inattendus. Il s’illustre également dans la série d’anthologie Miracle Workers, tout comme dans des comédies loufoques à l’image de The Lost City ou encore Weird: The Weird Al Yankovic Story. Un parcours marqué par une volonté constante de surprendre, sans jamais se répéter.

L’audace sur les planches saluée par la critique

Le théâtre n’est pas en reste : dès ses jeunes années, l’acteur brave les attentes en montant sur les planches du West End londonien puis de Broadway pour défendre Equus, pièce exigeante où il donne la réplique à feu Richard Griffiths. Sa prestation sans concession marque durablement les esprits. Plus récemment, sa participation remarquée au revival du musical de Stephen Sondheim, Merrily We Roll Along, lui vaut en 2024 un prestigieux Tony Award — preuve, s’il en fallait, que son talent dépasse largement le registre adolescent.

Un virage sombre mais révélateur

Parmi ses nombreux rôles pour enlever son image liée à Harry Potter, citons Beast of Burden, film sorti discrètement en 2018 (avec Grace Gummer, Pablo Schreiber, et Robert Wisdom). Dans ce thriller tendu, il incarne un pilote embarqué malgré lui dans un trafic de drogue. Malgré une réception critique mitigée — seulement 25% sur Rotten Tomatoes — le film atteste une fois encore de son goût prononcé pour les personnages complexes.

Aujourd’hui disponible sur Starz, Beast of Burden vient rappeler que Daniel Radcliffe n’a eu de cesse d’élargir sa palette d’acteur — et force est d’admettre que chaque détour loin du chemin tracé par Poudlard contribue à façonner une carrière résolument singulière.