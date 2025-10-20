Le cinquième Hobbit oublié du Seigneur des Anneaux : son histoire et son potentiel retour au cinéma

Un cinquième Hobbit méconnu joue un rôle surprenant dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Découvrez qui il est, pourquoi il a été écarté des adaptations et comment le prochain film pourrait enfin lui offrir une place à l’écran.

Tl;dr Un nouveau film explore la quête de Gollum.

Le rôle oublié de Fatty Bolger pourrait enfin émerger.

La saga des Hobbits reste centrale et évolutive.

Une nouvelle aventure cinématographique pour la Terre du Milieu

Depuis des décennies, l’univers de The Lord of the Rings fascine par ses personnages inattendus. Si les exploits d’Aragorn, les sortilèges de Gandalf ou la majesté d’Elrond retiennent l’attention, ce sont pourtant les Hobbits qui portent, avec humilité et ténacité, le destin de la Terre du Milieu. Parmi eux, un nom demeure méconnu : celui de Fatty Bolger. Longtemps relégué au second plan dans les adaptations cinématographiques, ce complice silencieux pourrait bien connaître une seconde jeunesse.

L’ombre d’un Hobbit discret mais essentiel

Alors que la communauté du célèbre anneau rassemble Frodo Baggins, ses inséparables amis Samwise, Merry et Pippin, une cinquième figure opère en coulisses dans le roman de J.R.R. Tolkien. Peu téméraire, certes, mais loin d’être inutile, Fatty Bolger choisit de rester dans la Comté quand ses compagnons s’élancent vers l’inconnu. Il joue pourtant un rôle décisif : pour tromper l’ennemi et protéger le secret du départ de Frodo, il se fait passer pour lui auprès des habitants du Shire. Un geste discret mais lourd de conséquences – resté absent des films réalisés par Peter Jackson, où seul un caméo lors de la fête d’anniversaire de Bilbo lui a été accordé.

L’espoir d’une réhabilitation sur grand écran ?

Voilà que l’horizon s’éclaircit. Selon les informations relayées récemment, Warner Bros. développe actuellement un nouveau long-métrage : The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Ce projet promet une plongée inédite dans la traque menée par Gandalf et Aragorn à la recherche du mystérieux porteur d’informations sur l’Anneau Unique. L’intrigue débutera peu après le 111ᵉ anniversaire de Bilbo, rendant possible – voire probable – une réapparition des Hobbits emblématiques. Des discussions sont en cours pour faire revenir Elijah Wood dans le rôle de Frodo ; l’implication d’autres acteurs demeure incertaine.

Pour nombre de fans avertis, ce nouvel opus représente une occasion rare : celle de redonner à Fatty Bolger et à ses comparses la place qu’ils méritent. Il ne s’agit pas nécessairement de lui offrir un monologue ou une scène centrale, mais au moins une apparition marquante, saluant ainsi son apport oublié à l’histoire.

L’attente monte chez les passionnés

Annoncé pour une sortie en salles le 17 décembre 2027, ce chapitre supplémentaire vient enrichir une saga déjà foisonnante. Les amateurs espèrent désormais découvrir ce que deviennent Merry, Pippin ou Samwise alors que Gandalf poursuit sa mission périlleuse loin du Shire – et si Fatty profitera enfin d’un moment sous les projecteurs tant attendu…