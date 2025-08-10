Une annonce palpitante pour le prochain film du Seigneur des Anneaux

Un nouveau projet cinématographique autour de l’univers du Seigneur des Anneaux vient de franchir une étape importante, suscitant l’enthousiasme des fans qui guettent avec impatience les dernières avancées concernant ce film très attendu.

Tl;dr Script validé pour « The Hunt for Gollum ».

Sortie prévue fin 2027, Andy Serkis à la réalisation.

Casting principal encore incertain, production en Nouvelle-Zélande.

Un retour attendu en Terre du Milieu

C’est désormais officiel : la saga Le Seigneur des Anneaux s’apprête à reprendre vie au cinéma. Le prochain opus, baptisé « The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum », suscite déjà l’impatience des fans. Un récent point d’étape a été partagé par le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, qui se félicite de la finalisation du scénario. Selon lui, ce nouvel épisode serait construit sur des bases solides : « We’ve got a great script on Lord of the Rings with Peter Jackson that we’re moving forward on and we’ll be giving you more detail on that », a-t-il déclaré.

Lancement de la production et ambitions renouvelées

La réalisation de cette superproduction est confiée à un nom bien connu de l’univers : Andy Serkis. L’acteur, passé derrière la caméra pour l’occasion, retrouvera son rôle emblématique de Gollum. La production devrait débuter en Nouvelle-Zélande au début de l’année prochaine, fidèle aux paysages iconiques de la franchise. Si le casting reste encore mystérieux, le souhait de réunir les anciens comme Viggo Mortensen (Aragorn) et Ian McKellen (Gandalf) circule parmi l’équipe créative, mais rien n’a été confirmé – leur retour dépendra sans doute d’un subtil dosage entre respect du temps qui passe et fidélité aux personnages.

Nouveaux enjeux pour une saga culte

Prévu pour décembre 2027, ce nouveau film occupera le créneau phare des fêtes de fin d’année chez Warner Bros. Discovery. En repositionnant l’intrigue entre les événements de La Communauté de l’Anneau, le récit s’intéressera à la traque menée par Gandalf et Aragorn après que Bilbon ait été en possession de l’Anneau Unique. Cette orientation narrative promet une plongée inédite dans les zones d’ombre laissées par les précédents volets.

Voici ce que l’on sait actuellement :

, afin d’éviter les écueils rencontrés lors du développement parfois chaotique du précédent projet lié au Hobbit. L’équipe souhaite approfondir une intrigue spécifique plutôt que d’élargir artificiellement la mythologie existante.

Sous le signe de la prudence et des attentes élevées

On ne peut s’empêcher de noter que chaque tentative d’étendre une franchise aussi aimée comporte ses risques. Les souvenirs mitigés laissés par la trilogie du Hobbit sont dans toutes les têtes ; certains spin-offs enrichissent l’œuvre originale (l’exemple souvent cité étant « Star Wars: Andor »), mais d’autres peuvent peiner à convaincre. L’engagement affiché par les studios et le soin mis dans cette nouvelle aventure pourraient bien rassurer même les plus sceptiques. Reste à espérer que cette chasse à Gollum saura donner un nouveau souffle digne du mythe originel – et récompensera la patience des passionnés.