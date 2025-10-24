Elizabeth Olsen explique pourquoi elle refuse de tourner dans des films destinés aux plateformes de streaming

Elizabeth Olsen fait le choix de privilégier les films destinés à une sortie en salle, délaissant ceux produits pour les plateformes de streaming. L’actrice s’exprime sur ses préférences et sa vision du cinéma face à l’évolution des modes de diffusion.

Tl;dr Elizabeth Olsen défend la salle de cinéma.

Son rôle Marvel finance ses projets indépendants.

Elle reste ouverte à un retour dans le MCU.

Entre super-héroïne et passion du cinéma indépendant

Si le grand public la connaît avant tout sous les traits de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, Elizabeth Olsen se distingue surtout par sa volonté de préserver l’expérience collective du cinéma en salle. Celle qui a brillé dans les blockbusters de l’univers Marvel, mais aussi dans des films plus confidentiels tels que « Ingrid Goes West » ou « Wind River », a récemment confié à InStyle pourquoi ce combat lui tient tant à cœur.

La salle, lieu essentiel du partage

L’actrice l’assume : tous ses choix artistiques sont dictés par le désir d’offrir ses films au public sur grand écran. Certes, elle concède que la réalité économique des productions indépendantes l’oblige parfois à accepter une sortie exclusive sur une plateforme. Mais ce compromis reste, selon elle, un dernier recours. « Je pense qu’il est important pour les gens de se rassembler, de voir d’autres humains, d’être ensemble dans un espace. C’est pour cela que j’aime le sport : c’est puissant, ce sentiment d’excitation partagée », confie-t-elle.

L’appui des blockbusters Marvel

Ce parcours singulier n’aurait sans doute pas été possible sans le soutien décisif du Marvel Cinematic Universe. Loin de s’en cacher, Elizabeth Olsen souligne que son rôle iconique lui a offert une réelle stabilité : « C’est une sécurité financière qui me permet de faire des choix. Ça m’apporte une valeur concrète pour financer mes films indépendants. » Un privilège rare dans un secteur où l’accès aux salles reste souvent réservé aux plus gros budgets.

De son propre aveu, tourner dans ces productions phares reste à la fois « joyeux et absurde » : « On est des adultes qui jouent à faire semblant, on vole, on lance des rayons avec les mains… Après dix ans à incarner Wanda, il m’arrive de vouloir passer à autre chose – mais elle me manque, alors je saute sur l’occasion d’y revenir. »

Entre fidélité et nouveaux horizons

Alors que la question d’un retour dans le MCU revient sans cesse chez les fans, l’actrice ne ferme aucune porte. D’ici là, on la retrouvera dans des projets comme « Eternity » ou « Panic Carefully », tous conçus pour la salle. Preuve qu’à Hollywood, certains talents demeurent viscéralement attachés à la magie du cinéma partagé.